Квебек официально вступил в Седьмую волну Ковида

Седьмая волна Ковида обрушилась на Квебек, резкий рост госпитализаций, но маски пока не возврающаются

Правительство официально объявило о том, что Квебек охватила седьмая волна Ковида.

Руководство министерства здравоохранения заявило о наступлении Седьмой волны, но министр здравоохранения Христиан Дюбе заверил общественность, что ситуация находится под контролем, и правительство рассчитывает на то, что эта волна будет слабее предыдущих.

За один день 6 июля число заражённых увеличилось на 1755 человек, и этот же день в провинции, согласно данным статистики, скончались от последствий Ковида 16 человек.

Впервые за долгие месяцы число госпитализаций с диагнозом Ковид в Квебеке превысило полторы тысячи больных и на начало дня 7 июля в больницах находятся 1534 заболевших этой болезнью (из них 49 человек находятся в палатах интенсивной терапии, что на 5 человек больше, чем в предыдущий день). Одновременно, за 6 июля из больниц были выписаны 138 человек, которые излечились от Ковида.

Министр здравоохранения заверил, что вопрос о повторном введении масок не стоит, но всё же всем лицам, старше 60 лет настоятельно рекомендуется носить маски в общественных местах и в небольших помещениях, если там присутствуют другие люди. Рекомендовано носить маски и лицам со слабым здоровьём.

Министерство здравоохранения также рекомендует четвёртую дозу вакцины пожилым людям, что поможет легче перенести болезнь в случае заражения.