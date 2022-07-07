Водители такси для инвалидов выходят на забастовку в Монреале

Также под Монреалем бастуют работники молокозавода.

Жители Монреаля с ограниченными возможностями должны быть готовы к задержкам в вызове паратранзита STM в эти выходные.

Таксисты, обслуживающие жителей Монреаля с ограниченными возможностями, будут бастовать с пятницы по понедельник. Протест сильно повлияет на работу службы паратранзита Транспорта Монреаля (STM). Таким образом водители стремятся обсудить условия контракта с STM.

Водители требуют компенсации из-за роста цен на бензин и увеличения расходов, связанных с приобретением автомобиля такси, а также его переоборудованием для клиентов с особыми потребностями. По словам протестующих, “стоимость владения и эксплуатации удвоилась за последние два года, но доходы водителей не увеличились”.

По предварительным оценкам, в забастовке возьмут участие около 50 водителей. Основная сложность в том, что более 80% машин паратранзита принадлежит частным компаниям.

В период с 8 по 11 июля все новые запросы на поездки будут отклонены системой онлайн-бронирования STM для паратранзита, известной как SIRTA, за исключением “медицинских причин”.

STM призывает пассажиров с ограниченными физическими возможностями пользоваться обычным транспортом в эти выходные, если это возможно. Однако это не вариант для жителей, которые должны пользоваться станциями метро, не оборудованными лифтами.

Тем не менее не все таксисты принимают участие в забастовке.

“С правительством действительно следует договориться о лучших условиях и субсидиях для паратранзита, но с менее радикальными мерами. В этой ситуации неправильно держать уязвимых пассажиров в качестве заложников, — говорит Рафик Эссафи, шофер Rosemont Van Adapté. – Это довольно жестокий способ ведения переговоров, который также плохо отразится на нашем имидже водителей такси”.