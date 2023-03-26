Канадский писатель Коупленд Дуглас. А вы читали его книги?

Дуглас Кэмпбелл Коупленд (Douglas Campbell Coupland, 31 декабря 1961, Баден-Баден, Баден-Вюртемберг) — канадский писатель

Родился в семье доктора Дугласа Чарльза Томаса и Джанет Коуплендов на канадской военно-воздушной базе близ Баден-Бадена в Германии. Он был вторым из четырёх сыновей в семье. В 1965 году его семья возвращается на родину в Ванкувер, Канада. В этом городе Коупленд изучает искусство и дизайн, затем продолжает своё образование в Милане и Саппоро. Работая по специальности, он добивается серьёзного успеха и становится обладателем двух премий в области промышленного дизайна.

Вернувшись в Ванкувер в 1986 году, Коупленд начинает сотрудничать с местной прессой, регулярно публикуя статьи о молодёжи и популярной культуре. В одной из таких статей он использует выражение «generation X» для обозначения поколения своих сверстников — людей, рождённых в 60-е—70-е годы. Коупленд получает заказ на книгу о своём поколении, но вместо документального исследования он пишет роман «Поколение X», который после публикации в марте 1991 года быстро приобретает культовый статус.

В 1994 году Коупленд работает в журнале Wired и пишет рассказ о жизни работников корпорации Microsoft. Заинтересовавшись темой, он переезжает в Калифорнию, погружается в атмосферу Кремниевой долины и пишет роман «Рабы Майкрософта» (англ. Microserfs). По совпадению, роман был опубликован на одной неделе с выходом операционной системы Windows 95.

В некоторых последующих книгах Коупленд продолжает исследовать современную культуру высоких технологий. В 2006 году выходит книга jPod, которую можно считать аналогом «Рабов Майкрософта» для поколения Google — первый роман Коупленда в духе Web 2.0. На настоящий момент последняя из опубликованных книг Коупленда — роман «Поколение А», описывающий цифровой мир близкого будущего.

Джей-Под. «Оставь надежду всяк сюда входящий»… Эта надпись не висит над дверями отдела с выразительным названием «Джей-Под», расположенного под самой крышей многоэтажного архитектурного кошмара, бесчисленные обитатели которого занимаются дизайном компьютерных игр… А зря… Потому что шестеро «джей-поддеров» живут в аду. Их мучают злобно и изощренно. Над ними измываются все – начальство и коллеги, маркетологи и программисты. Они – самые жалкие из жертв «корпоративных джунглей». Но однажды один из «джей-поддеров» решает превратиться из жертвы в хищника…

Жизнь после Бога. «Жизнь после Бога» (1994) – одна из самых нашумевших книг 1990-гг., по-настоящему современный роман канадского писателя Дугласа Коупленда. Дневник радостей и разочарований, любви и одиночества – это очень человечная книга впервые выходящая на русском языке.

Нормальных семей не бывает. В центре романа «Нормальных семей не бывает» (2001) – попытка большого и в меру бестолкового семейства собраться вместе после того, как каждый давно уже живет своей отдельной жизнью. И только такой писатель-психолог как Коупленд может превратить столь банальную ситуацию в захватывающее повествование.

Планета шампуня. В романе «Планета шампуня» (1992) канадский писатель Дуглас Коупленд, летописец Цивилизации После Бога, воссоздает один год жизни молодого обитателя заштатного американского городка, – год, который вмещает в себя утрату и обретение иллюзий, начало и конец бегства из родного дома, опыт любви и нелюбви, соотнесение себя с миром еще живой и уже погубленной прогрессом природы.

Поколение А. Кто-то спился, кто-то – сторчался, кто-то просто вырос и продался истеблишменту. История поколения Х закончена. Настали «нулевые» – время Поколения А. Новая Зеландия. Франция. Канада. Шри-Ланка. Средний Запад США. Людей поколения А все больше. Пока что их можно не замечать, игнорировать, не принимать всерьез. Но они… изменят мир, и это только – вопрос времени. Вопрос только, – хочет ли мир, чтоб Поколение А его изменяло?

Поколение Икс. «Мы живем незаметной жизнью на периферии; мы стали маргиналами – и во многом, очень во многом решили не участвовать. Мы хотели тишины и обрели эту тишину. Мы приехали сюда, покрытые ранами и болячками, с кишками, завязанными в такие узлы, что уже и не надеялись когда-нибудь опорожнить кишечник. Наши организмы забастовали, одурев от запаха ксероксов и жидкости «Штрих», и от запаха гербовой бумаги, и от бесконечного стресса от бессмысленной работы, которую мы исполняли скрепя сердце, не получая в награду даже обыкновенного «спасибо». Нами руководили силы, заставлявшие нас принимать успокоительные, думать, будто прогулки по магазинам – уже творчество, и считать, что видеофильмов, взятых в прокате на субботний вечер, вполне достаточно для счастья. Но теперь, когда мы поселились здесь, в пустыне, все обстоит намного, намного лучше».

Похитители жвачки. Магазин канцелярских товаров «Скрепки» – кладбище загубленных надежд и тихая гавань непризнанных талантов? Похоже, что так. Иначе зачем бы писателю-неудачнику Роджеру с обреченным видом перекладывать с полки на полку пачки гербовой бумаги, а готической девушке Бетани – надменно сортировать красные и синие шариковые ручки? Они ненавидят окружающий мир, вожделенно мечтают о грядущем конце света и… с наслаждением портят жизнь друг другу. Но однажды недавние недруги решают стать друзьями и союзниками… В конце концов, вдвоем противостоять гнусностям и опасностям бытия проще! Так начинается новый роман Дугласа Коупленда, который сам он назвал «Историей о любви и Апокалипсисе», а критики окрестили элегантной пародией на фильм «Клерки» и пьесу «Кто боится Вирджинии Вульф».