Канадский писатель Коупленд Дуглас. А вы читали его книги?

Родился в семье доктора Дугласа Чарльза Томаса и Джанет Коуплендов на канадской военно-воздушной базе близ Баден-Бадена в Германии. Он был вторым из четырёх сыновей в семье. В 1965 году его семья возвращается на родину в Ванкувер, Канада. В этом городе Коупленд изучает искусство и дизайн, затем продолжает своё образование в Милане и Саппоро. Работая по специальности, он добивается серьёзного успеха и становится обладателем двух премий в области промышленного дизайна.
Вернувшись в Ванкувер в 1986 году, Коупленд начинает сотрудничать с местной прессой, регулярно публикуя статьи о молодёжи и популярной культуре. В одной из таких статей он использует выражение «generation X» для обозначения поколения своих сверстников — людей, рождённых в 60-е—70-е годы. Коупленд получает заказ на книгу о своём поколении, но вместо документального исследования он пишет роман «Поколение X», который после публикации в марте 1991 года быстро приобретает культовый статус.
В 1994 году Коупленд работает в журнале Wired и пишет рассказ о жизни работников корпорации Microsoft. Заинтересовавшись темой, он переезжает в Калифорнию, погружается в атмосферу Кремниевой долины и пишет роман «Рабы Майкрософта» (англ. Microserfs). По совпадению, роман был опубликован на одной неделе с выходом операционной системы Windows 95.
В некоторых последующих книгах Коупленд продолжает исследовать современную культуру высоких технологий. В 2006 году выходит книга jPod, которую можно считать аналогом «Рабов Майкрософта» для поколения Google — первый роман Коупленда в духе Web 2.0. На настоящий момент последняя из опубликованных книг Коупленда — роман «Поколение А», описывающий цифровой мир близкого будущего.
Джей-Под. «Оставь надежду всяк сюда входящий»… Эта надпись не висит над дверями отдела с выразительным названием «Джей-Под», расположенного под самой крышей многоэтажного архитектурного кошмара, бесчисленные обитатели которого занимаются дизайном компьютерных игр… А зря… Потому что шестеро «джей-поддеров» живут в аду. Их мучают злобно и изощренно. Над ними измываются все – начальство и коллеги, маркетологи и программисты. Они – самые жалкие из жертв «корпоративных джунглей». Но однажды один из «джей-поддеров» решает превратиться из жертвы в хищника…
Жизнь после Бога. «Жизнь после Бога» (1994) – одна из самых нашумевших книг 1990-гг., по-настоящему современный роман канадского писателя Дугласа Коупленда. Дневник радостей и разочарований, любви и одиночества – это очень человечная книга впервые выходящая на русском языке.
Нормальных семей не бывает. В центре романа «Нормальных семей не бывает» (2001) – попытка большого и в меру бестолкового семейства собраться вместе после того, как каждый давно уже живет своей отдельной жизнью. И только такой писатель-психолог как Коупленд может превратить столь банальную ситуацию в захватывающее повествование.
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