Интересные факты про Канаду

Канадцы известны своей невероятной вежливостью: они извиняются буквально по любому поводу, даже самому незначительному. «Извините» в канадской культуре звучит чаще, чем «спасибо» и «пожалуйста».

Канадцы известны своей невероятной вежливостью: они извиняются буквально по любому поводу, даже самому незначительному. «Извините» в канадской культуре звучит чаще, чем «спасибо» и «пожалуйста». Понятно, что слишком частое использование слова, означающего сожаление и признание вины, совершенно обесценивает его значение.

Дошло до того, что в провинции Онтарио, одном из крупнейших регионов Канады, в 2009 году был принят отдельный «Закон об извинениях», который гласит: извинение не считается признанием вины и выражением раскаяния! Соответственно, принесенные потерпевшему искренние извинения со стороны обидчика официально ничего не значат и суд не примет их к сведению.

Транс-канадское шоссе общей протяженностью около 7 821 км является 4- й по длине автомагистралью в мире и 2- й по длине национальной автомагистралью. Строительство автомагистрали началось в 1950 году, а окончательно закончилось в 1971 году. Общий объем инвестиций достиг примерно 1 млрд долларов. Оно простирается на восток-запад от Виктории в Британской Колумбии до города Сент-Джонс в Ньюфаундленде и Лабрадоре, проходя через все 10 канадских провинций и связывая все крупные города страны.

Несмотря на то что в Канаде английский и французский являются официальными, на французском говорит меньшинство. Большая часть канадцев говорит на английском. Обязательное знание двух языков требуется лишь от служащих в государственных органах. Для остальных жителей этой огромной страны знание второго языка — личный выбор и связанные с жизнью и работой необходимости.

Сахарный клён является гордостью Канады и кленовый лист — канадским символом. Канада производит около 85% мирового производства кленового сиропа. Кленовый сироп считается более здоровым заменителем сахара, поэтому его часто используют, особенно в выпечке.

В Канаде не встретишь древних построек типа Колизея или Миланского собора. Самые старые здания Канады ведут свой отсчет с середины 19 века. Однако тут есть на что посмотреть: чего только стоят Каса Лома или Шато Фронтенак.

На границе Канады и США находятся Великие Американские Озера: озеро Верхнее, озеро Онтарио, озеро Гурон, озеро Эри и полностью на территории США расположилось озеро Мичиган. Они образуют самую большую по площади группу пресноводных озер на Земле (общая площадь 244 106 км², общий объем 22 671 км³), содержащую 21 % поверхности в мире пресной воды (и 84 % запасов пресной воды Северной Америки).

В южной части Канады, ближе к американской границе, лето довольно теплое и длинное, а 30-градусная жара далеко не редкость. По-настоящему холодно бывает в северной части страны — там полярный климат. В Ванкувере, на побережье Тихого океана, теплые и влажные зимы, а в марте уже расцветают деревья. Плотность населения Канады составляет 3 человека на 1 кв. км, и этот показатель — один из самых низких в мире.

Улица Янг-Стрит, расположенная в Торонто, известна как самая длинная улица в мире. Ее длина – целых 1896 километров. Протяженность феноменальная. Для сравнения – это даже больше, чем расстояние от Москвы до Екатеринбурга. Янг Стрит начинается в центре Торонто, проходит через озеро Онтарио, огибает еще одно озеро, поворачивает на запад и доходит прямо до границ Миннесоты. Пешая прогулка по ней займет не один день. Янг-Стрит – это часть истории не только отдельно взятого города, но и всей Канады. Первоначально она служила тропой индейцам, далее ей пользовались европейские первооткрыватели и войска. Современное название улица получила в честь сэра Джорджа Янга. Это произошло в 1793 году. С 1816 года по ней уже разъезжали коляски, экипажи, коляски, с середины 19 века она стала считаться центральной в городе. Сегодня на описываемой улице находится множество магазинов, баров, отелей, кафе, клубов, крупных торговых центров, театров и кинотеатров. Публичная библиотека Торонто, Зал Хоккейной славы – эти и многие другие места стоит посетить тем, кто окажется на Янг Стрит.

Канадский город Сен-Луи-дю-Ха! Ха! является единственным городом в мире, в названии которого имеется два восклицательных знака. Сен-Луи-дю-Ха! Ха! – населенный пункт в виде приходского муниципалитета (то есть муниципалитета, основой для создания которого явилась территория религиозного прихода) в провинции Квебек, недалеко от южного берега реки Святого Лаврентия в Канаде – население 1318 человек (по состоянию на 2011 год). Приход был основан в 1860 году как римско – католическая миссия. Свое нынешнее название получил в 1874 году. Комиссия по топонимике провинции Квебек утверждает, что имя этого населенного пункта связано с соседним озером, ибо сочетание Ha! Ha! (Ха! Ха!) в данном случае является архаичным французским словом, обозначающим неожиданное препятствие или резкое окончание пути.

В городе Черчилль канадской провинции Манитоба на берегу залива Гудзон недавно расширили тюрьму для белых медведей. Теперь здесь 28 загонов для тех белых хищников, которые в летнее время могут быть слишком опасны для жителей. Тюрьма – это бывшая военная база, перестроенная для содержания полярных хищников. Первая тюрьма для полярных медведей возникла из-за того, что во время таяния льдов белые медведи теряют возможность охотиться на тюленей, основной вид их питания, и, гонимые голодом, приближаются к городу и создают угрозу жителям этого населенного пункта. Так, в летние месяцы около Черчилля бродят десятки белых медведей. В принципе жители Черчилля привыкли к существованию рядом с медведями, но когда они голодны, это соседство становиться опасным. Поэтому была придумана и сделана тюрьма для белых хищников. В клетках хищники получают только воду. По мнению специалистов это должно сформировать у белых медведей чувство опасности при приближении к городку.

Каждую весну огромные глыбы льда, отколовшиеся от ледников в Гренландии, проходят через так называемую «аллею айсбергов» мимо побережья провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. Местные предприниматели пользуются возможностью и подбирают куски этих странствующих гигантов для использования в своих необычных бизнес-идеях. Так, вода, полученная из айсберга, добавляется в алкогольные напитки (вино, водка, пиво) и даже в продукты для ухода за кожей.

Многим людям хочется верить, что, если продвинутая внеземная раса когда-нибудь все же захочет связаться с нами, она придет с миром, поэтому некоторые страны заранее приготовились встретить инопланетных гостей с распростертыми объятиями и построили для них посадочные площадки. Канада не просто одна из этих стран – в 1967 году она стала первой страной в мире, которая может похвастаться наличием такой площадки. Ее построили в городе Сент-Пол, провинции Альберта, во время празднования столетия страны. Местные жители тепло встретили идею, а министр обороны страны даже прилетел в город для официальной церемонии открытия площадки.