Ковид, украинцы и Квебек: как легализировать свой прививочный сертификат при переезде в Канаду

Данная информация актуальна для всех приезжих, а также для жителей Квебека, делавших прививки от COVID-19 в другом административном регионе.

Квебек официально вступил в 7 волну пандемии коронавируса. И хотя пока нас не “обрадовали” очередными ограничениями, нельзя отрицать, что правительство снова введет прививочные сертификаты грядущей зимой.

Если вы привиты за пределами Квебека, вам необходимо получить местный сертификат о вакцинации от COVID-19, поскольку иностранные не особо работают на территории провинции. Особенно это актуально для огромного количества переселенцев, которые спасаются от войны в Украине.

Итак, вам необходимо прийти в любой центр вакцинации, найти там человека за компьютером и сказать, что вы хотите переделать иностранные сертификаты вакцинации в квебекские.

У вас попросят:

паспорт.

разрешение на работу (work permit) или любой другой документ, дающий вам право на нахождение в Канаде.

подтверждение вашей вакцинации за пределами Квебека – в идеале в pdf-формате. Учтите, если вы предоставляете подтверждение из украинского приложения Дія – у вас будет информация только о второй (и третьей – если есть) дозе вакцины. У вас отдельно попросят информацию о первой дозе. Работников прививочного центра вполне устроит скриншот из приложения Helsi – даже несмотря на то, что там все только кириллицей. У вас дополнительно уточнят, какими вакцинами вы привиты.

билет на самолет или любое другое подтверждение вашего прибытия в Квебек.

адрес проживания в Квебеке, адрес электронной почты, телефон и имена ваших родителей латиницей.

название города, где вы вакцинировались, а также уровень учреждения, где это происходило (больница, поликлиника или центр массовой вакцинации).

Все документы вы сможете скинуть на электронную почту центра вакцинации.

После сбора всей информации (это занимает около получаса на человека), вам сообщат, что ваши данные будут обрабатываться до 5 дней. Затем вам придет СМС и письмо на электронную почту с ссылкой на ваш новый сертификат.

Несмотря на обещанные 5 дней проверки, мы получили заветное сообщение через 15 минут (согласитесь, нереальное для Квебека время).

Но это еще не все приключения.

В письме будет две ссылки – на квебекский и на канадский сертификаты. И если общеканадский сертификат скачивается без проблем, то при попытке загрузить квебекский вылазит ошибка.

Чтобы решить эту проблему, вам нужно скачать приложение VaxiCode и снова пройти по ссылке из письма. Вуаля – все работает и все открывается. Вы получаете свой квебекский QR-код со всеми своими прививками.

Однако поспешите. Правительство рекомендует получить четвертые дозы вакцины от COVID-19 старшему поколению, а это значит, что скоро в прививочных центрах будут немалые очереди.