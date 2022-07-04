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Новости Новости Квебека и Монреаля Забастовка на квебекской заводе: уничтожено 2 миллиона литров молока
Цены на молоко ползут вверх. Ситуация не радует.

Забастовка на квебекской заводе: уничтожено 2 миллиона литров молока

Olga Fedak Июл 4, 2022 Новости Квебека и Монреаля, Общество, Происшествия, Работа Оставить комментарий 63 Просмотров

Также на фермах провинции зверствует птичий грипп.

Трудовой спор на молочном заводе в Квебеке привел к утилизации 2 миллионов литров молока. 250 рабочих на заводе Agropur в Грэнби начали бессрочную забастовку 29 июня.

По данным профсоюза рабочих (CSD), причиной забастовки стал план Agropur по увеличению рабочего дня с восьми до двенадцати часов.

Профсоюз отметил, что новый график приведет к увольнению 30 работников, а также негативно повлияет на баланс между работой и личной жизнью у тех, кто останется.

Представитель Agropur заявил, что компания делает все возможное, чтобы избежать потерь молока и достичь соглашения с профсоюзом.

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