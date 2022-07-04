Нападение на парад в честь Дня Независимости в США

В США во время парада на День Независимости совершено нападение на участников. Пять человек убиты, есть раненые, другие детали пока неизвестны

Обстреляно торжественное шествие в День Независимости в городе Highland Park, штат Иллионойс. Есть пострадавшие.

В городке Highland Park, в штате Иллионойс, к северу от Чикаго, расположенного на берегу озера Мичиган, одного из Великих озёр, во время торжеств, посвящённых Дню Независимости США, было обстреляно торжественное шествие участников.

По уточнённым данным, убито пять человек и около десятка ранено.

Кроме того, сообщается, что ведётся операция по нейтрализации нападавшего или нападавших, все мероприятия в городе отменены, жителей просят оставаться дома.

Шествие возглавляли мэр города и депутат района в Конгрессе, но пока ничего не сообщается о том, пострадали ли они и было ли нападение направлено против лиц, возглавляющих шествие.

Добавление в 13.41: На 13.40 сообщается, что стрелявший (видимо, один человек) скрылся, его разыскивают. Количество жертв может быть больше объявленного первоначально несколько минут назад.

По мере поступления подробностей, мы будем вносить изменения в текст заметки.