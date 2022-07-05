Канадские авиакомпании – мировые рекордсмены по отмене рейсов, но в других странах ситуация не лучше

От очередей в аэропортах страдают даже животные.
Канадские авиакомпании и аэропорты заняли первые места по количеству задержек рейсов в длинные июльские выходные, отметив больше перелетов, чем другие компании в мире.
Служба отслеживания FlightAware сообщает, что Air Canada заняла первое место по задержкам в субботу и воскресенье. Задето в общей сложности более 700 рейсов, или около двух третей рейсов компании.
WestJet и ее бюджетная дочерняя компания Swoop заняли третье и четвертое места по задержкам в субботу.
Очереди в аэропорту Торонто Пирсон в воскресенье заняли второе место после китайского аэропорта Гуанчжоу. Монреаль занял шестое место, обойдя по количеству более поздних взлетов основные аэропорты Лондона и Амстердама.
Однако печальные результаты “конкурса очередей” не означают, что ситуация ужасна только в Канаде. Аналогичные проблемы отмечаются во всех основных узловых аэропортах по всему миру.
Проблемы в аэропортах США
В американских аэропортах на этих выходных наблюдалось самое большое количество людей с момента начала пандемии более двух лет назад. Конечно, на очереди повлиял ажиотаж в честь празднования Дня Независимости. FlightAware сообщает о более чем 6800 задержанных и еще 587 отменных рейсах в аэропортах США в пятницу, а также о более чем 2200 задержанных и 540 отмененных рейсах по состоянию на позднее утро субботы.
Крупные авиакомпании, в том числе Delta, Southwest и JetBlue, отменили часть своих летних рейсов, чтобы избежать дальнейших проблем. Ранее то же самое сделали Air Canada и WestJet.
Инциденты в аэропортах Франции
Из-за технической поломки в субботу в парижском аэропорту Шарль-де-Голль застряло не менее 1500 чемоданов, а 15 рейсов вылетели без багажа .
В самое тяжёлое время работники аэропортов Франции устроили забастовку, требуя увеличения найма и увеличения заработной платы, чтобы не отставать от глобальной инфляции. В результате авиационные власти отменили ряд рейсов.
Задержки в аэропортах Голландии
Городской аэропорт Схипхол в Амстердаме объявил, что будет ограничивать количество путешественников, вылетающих каждый день, чтобы избежать длинных очередей и пропущенных рейсов.
Путешественникам рекомендуется прибывать в аэропорты за 4 часа до вылета.