Канадские авиакомпании – мировые рекордсмены по отмене рейсов, но в других странах ситуация не лучше

От очередей в аэропортах страдают даже животные.

Канадские авиакомпании и аэропорты заняли первые места по количеству задержек рейсов в длинные июльские выходные, отметив больше перелетов, чем другие компании в мире.

Служба отслеживания FlightAware сообщает, что Air Canada заняла первое место по задержкам в субботу и воскресенье. Задето в общей сложности более 700 рейсов, или около двух третей рейсов компании.

WestJet и ее бюджетная дочерняя компания Swoop заняли третье и четвертое места по задержкам в субботу.

Очереди в аэропорту Торонто Пирсон в воскресенье заняли второе место после китайского аэропорта Гуанчжоу. Монреаль занял шестое место, обойдя по количеству более поздних взлетов основные аэропорты Лондона и Амстердама.

Однако печальные результаты “конкурса очередей” не означают, что ситуация ужасна только в Канаде. Аналогичные проблемы отмечаются во всех основных узловых аэропортах по всему миру.

Проблемы в аэропортах США

В американских аэропортах на этих выходных наблюдалось самое большое количество людей с момента начала пандемии более двух лет назад. Конечно, на очереди повлиял ажиотаж в честь празднования Дня Независимости. FlightAware сообщает о более чем 6800 задержанных и еще 587 отменных рейсах в аэропортах США в пятницу, а также о более чем 2200 задержанных и 540 отмененных рейсах по состоянию на позднее утро субботы.

Крупные авиакомпании, в том числе Delta, Southwest и JetBlue, отменили часть своих летних рейсов, чтобы избежать дальнейших проблем. Ранее то же самое сделали Air Canada и WestJet.

Инциденты в аэропортах Франции

Из-за технической поломки в субботу в парижском аэропорту Шарль-де-Голль застряло не менее 1500 чемоданов, а 15 рейсов вылетели без багажа .

В самое тяжёлое время работники аэропортов Франции устроили забастовку, требуя увеличения найма и увеличения заработной платы, чтобы не отставать от глобальной инфляции. В результате авиационные власти отменили ряд рейсов.

Задержки в аэропортах Голландии

Городской аэропорт Схипхол в Амстердаме объявил, что будет ограничивать количество путешественников, вылетающих каждый день, чтобы избежать длинных очередей и пропущенных рейсов.

Путешественникам рекомендуется прибывать в аэропорты за 4 часа до вылета.