Новые правила абортов в Квебеке

По официальной версии это совсем не связано с тем, что канадцы приглашают американцев на аборты.

Ультразвуковое исследование больше не будет обязательным для проведения медикаментозного прерывания беременности. Группа врачей из Квебека добилась важных изменений в процедуре. Это расширит доступ к медикаментозным абортам.

Решение принято после того, как более 300 врачей провинции запросили изменение от Колледжа врачей Квебека.

До сих пор в Квебеке требовалось, чтобы пациенты проходили УЗИ, прежде чем принимать таблетки, вызывающие медикаментозный аборт.

Правда, в остальной части Канады это нововведение действует с 2019 года. Но на тот момент Квебек отказался отменять УЗИ. Тогда врачи решили, что ультразвуковая диагностика необходима “для исключения внематочной беременности и для оценки возраста плода, чтобы убедиться, что срок беременности меньше девяти недель”. Это время, в течение которого можно использовать таблетки.

Однако сейчас медики Квебека приняли решение, что “таблетки значительно облегчают доступ к аборту для многих женщин, особенно тех, кто живет в отдаленных регионах, но ожидание УЗИ часто приводит к противоположному результату”.

Отмечается, что квебекским врачам не запретят делать УЗИ перед назначением двух таблеток, вызывающих аборты. Однако у них будет возможность не проводить УЗИ без необходимости.