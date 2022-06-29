Канадцы приглашают американок на аборты

Хотя в здравоохранении Канады также хвататет проблем.

С тех пор, как Верховный суд США постановил, что Конституция не предусматривает права на аборт, ряд штатов запрещает аборты.

Пока американки собираются на акции протеста, канадские ТикТокеры спешат на помощь.

“Моим американским лучшим друзьям: я живу в 20 минутах от границы с Мичиганом, — говорят пользователи в видео. -Если вы хотите приехать “посмотреть на моих коров на выходные”, дайте мне знать. Я могу предоставить вам безопасное пространство, пока вы не закончите с “моими коровами”.

Другие поддерживают: “Я в 90 минутах от границы с США у Ниагарского водопада и винной страны. Мои 4 сестры и я хотели бы пойти с вами “на дегустацию вин” и провести несколько дней, восстанавливаясь после перепоя. Давай оторвемся. У нас есть ты”.

С одной стороны юридически не запрещено приехать в другую страну и получить доступ к медицинской процедуре. Но главный юрисконсульт Женского фонда юридического образования и действий Пэм Хрик предупреждает, что “сейчас в Штатах действуют новые законы, криминализирующие пересечение границ для того, чтобы сделать аборт там, где это разрешено законом”.

Кэролин Иган из Канадской коалиции за права на аборт заявила, что американцы, желающие сделать аборт, должны будут сами платить за процедуры. Так что “медицинский туризм” не отяготит систему здравоохранения Канады.

“Сейчас у нас есть ситуации, когда клиники в Торонто действительно предлагают аборты, в основном для людей, которые могут быть иностранцами. Они платят напрямую в клинику. Так что это не расходы для системы здравоохранения Канады. Если какие-то женщины решат приехать сюда из Соединенных Штатов, им не будет доступа к абортам в больницах. Они будут обращаться в отдельные клиники”, — пояснила она.