Пять лет тюрьмы в 101 год: закончился суд над самым старым нацистом

Во время суда старику было приказано все время прятать свое лицо.

Начало истории здесь.

Немецкий суд осудил 101-летнего мужчину по 3518 пунктам обвинения в соучастии в убийстве за службу в нацистском концентрационном лагере Заксенхаузен во время Второй мировой войны.

Окружной суд Нойруппина приговорил его к пяти годам тюремного заключения.

Йозеф С. отрицал, что работал охранником СС в лагере и помогал и подстрекал к убийству тысяч заключенных. С октября он доказывал суду, что в рассматриваемый период он был сельскохозяйственным рабочим недалеко от Пазевалька на северо-востоке Германии.

Однако суд счел доказанным, что он работал в лагере на окраине Берлина в период с 1942 по 1945 год в качестве рядового члена военизированного крыла нацистской партии.

“Суд пришел к выводу, что, вопреки тому, что вы утверждаете, вы около трех лет работали в концентрационном лагере охранником, — сказал председательствующий судья Удо Лехтерманн, добавив, что при этом подсудимый помогал в терроре и машине убийства нацистов. – Вы охотно поддерживали это массовое истребление своей деятельностью”.

Прокуратура опиралась на документы охранника СС с указанием имени, даты и места рождения этого человека.

Суд проходил в спортивном зале дома престарелых в Бранденбурге/Хафеле, где проживает 101-летний мужчина. По заключение медэкспертизы, человек был в состоянии предстать перед судом в ограниченной степени и мог участвовать в суде только около двух с половиной часов каждый день. Суд несколько раз прерывался по состоянию здоровья и госпитализации подсудимого.

Вердикт, вынесенный во вторник, основан на недавнем судебном прецеденте в Германии, согласно которому любой, кто помогал функционированию нацистского лагеря, может быть привлечен к ответственности за соучастие в совершенных там убийствах.