Милейший победитель конкурса на звание “Самой некрасивой собачки в мире”

Гордый победитель конкурса на титул Самой некрасивой собачки в мире вызвал всеообщее умиление
Небольшой пёсик непонятной породы (явно присутствует примесь чиауа) по имени Mister Happy Face (Мистер Счастливое личико) одержал убедительную победу на чемпионате мира по выявлению “самой некрасивой собачки”. Чемпионат проводился в калаифорнийском городе Петалума впервые после двухлетнего перерыва, вызванного пандемией Ковида.
Нет сомнений в том, что все собаки (и коты тоже!), вне зависимости от внешности, заслуживают нашей любви и поддержки, но заслужить звание Самого некрасивого пёсика в мире всё же сложно! Для победы Мистер Счастливое личико был вынужден держать высунутым язык, свертывая его в сторону, показывать два выпуклых чёрных глаза, демонстрировать странную окраску шерсти и вообще походить чуток на гремлинов, персонажей модных страшилок.
Хозяйка Мистера Счастливое Личико рассказала в интервью журналистам, что пёсик и она встретились в приюте для животных в Аризоне почти год назад. Пёсик был болен, о нём явно никто никогда не заботился, а работники приюта считали, что собачка скончается от болезней в течение месяца, поэтому её надо усыпить, чтобы она не мучилась.
Но Мистеру Счастливое личико повезло, потому что на его пути встретилась Джанеда Банелли (Janeda Banelly), которая решила спасти нового друга. И вот сегодня, спустя почти год совместного проживания, когда-то больной пёсик счастлив и радуется жизни (но грызёт тапки!).
Победителя приветствовала собравшаяся публика, и он завоевал не только звание Самого некрасивого пса, но и почётный приз зрителей – самого умилительного пёсика в мире (но тут, конечно, всё субъективно, многие друзья домашних питомцев решительно не согласятся с субъективным оценочным мнением).