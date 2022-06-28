Милейший победитель конкурса на звание “Самой некрасивой собачки в мире”

Гордый победитель конкурса на титул Самой некрасивой собачки в мире вызвал всеообщее умиление

Мистер Счастливое личико завоевал звание Самого некрасивого пёсика в мире!

Небольшой пёсик непонятной породы (явно присутствует примесь чиауа) по имени Mister Happy Face (Мистер Счастливое личико) одержал убедительную победу на чемпионате мира по выявлению “самой некрасивой собачки”. Чемпионат проводился в калаифорнийском городе Петалума впервые после двухлетнего перерыва, вызванного пандемией Ковида.

Нет сомнений в том, что все собаки (и коты тоже!), вне зависимости от внешности, заслуживают нашей любви и поддержки, но заслужить звание Самого некрасивого пёсика в мире всё же сложно! Для победы Мистер Счастливое личико был вынужден держать высунутым язык, свертывая его в сторону, показывать два выпуклых чёрных глаза, демонстрировать странную окраску шерсти и вообще походить чуток на гремлинов, персонажей модных страшилок.

Хозяйка Мистера Счастливое Личико рассказала в интервью журналистам, что пёсик и она встретились в приюте для животных в Аризоне почти год назад. Пёсик был болен, о нём явно никто никогда не заботился, а работники приюта считали, что собачка скончается от болезней в течение месяца, поэтому её надо усыпить, чтобы она не мучилась.

Но Мистеру Счастливое личико повезло, потому что на его пути встретилась Джанеда Банелли (Janeda Banelly), которая решила спасти нового друга. И вот сегодня, спустя почти год совместного проживания, когда-то больной пёсик счастлив и радуется жизни (но грызёт тапки!).

Победителя приветствовала собравшаяся публика, и он завоевал не только звание Самого некрасивого пса, но и почётный приз зрителей – самого умилительного пёсика в мире (но тут, конечно, всё субъективно, многие друзья домашних питомцев решительно не согласятся с субъективным оценочным мнением).