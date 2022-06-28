До пятидесяти нелегальных мигрантов задохнулись при попытке добраться до США

Около пятидесяти нелегальных мигрантов задохнулись в грузовике на границе между Мексикой и США

Гибель десятков нелегалов, пытавшихся добраться в США из Мексики в закрытом грузовике. По предварительным данным, среди жертв есть граждане Турции, Индии и России.

Дополнение: Согласно уточнённым данным, всего погибло 50 человек. среди жертв 22 мексиканца, 7 гватемальцев, 2 гондурасца, остальные, возможно индусы, турки и россияне, но пока личности остальных не установлены

По сообщениям из США, в Техасе полиция обнаружила брошенный на дороге грузовик, в котором были найдены тела не менее 46 человек, задохнувшихся во время попытки переехать в этом грузовике границу. Ещё около двадцати человек остались живы, хотя они находятся в ужасном состоянии, обезвожены и потеряли сознание. Все выжившие отправлены в больницу, но сумеют ли врачи их спасти, неизвестно.

Грузовик с прицепом был обнаружен уже на территории США, в районе города San Antonio (штат Техас), мэр которого, Рон Ниренберг (Ron Nirenberg) обещал сделать всё возможное для оказания помощи выжившим и для поддержки семей погибших.

Сан-Антонио находится на расстоянии примерно в 250 километров от границы, то есть, водитель успешно пересёк границу между Мексикой и США, доехал до этого города, где, видимо, открыл двери грузовика, увидел десятки безжизненных тел, после чего в ужасе сбежал.

Анонимный источник в мэрии Сан-Антонио сказал, что среди погибших, судя по внешнему виду, одежде и найденным документам, если граждане из Турции, Индии, России и других стран. В настоящее время, большая часть незаконных мигрантов пытающихся пересечь границу, это мексиканцы, жители Центральной Америки, Кубы и Гаити, но среди мигрантов всё больше граждан России.

Регулярно сообщается о том, как россияне становятся жертвами мошенников, выплачивая тем огромные деньги за “помощь в переезде в США из Мексики”, но поток желающих не уменьшается, несмотря на ограбления, аресты десятков иммигрантов, и даже гибель их, как в нынешнем случае.

Всего в 2021 году на границе было задержано свыше миллиона семисот тысяч человек, которые пытались нелегально пройти мексиканско-американскую границу. В 2022 году на сегодняшний день уже почти 2 миллиона задержанных, а прошла всего лишь половина года. В мае на границе были задержаны почти 240 тысяч человек!