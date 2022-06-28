Забыли отвезти в садик: маленький канадец погиб в раскаленном автомобиле

А под Монреалем погиб нарушитель, напавший на полицейского.

Мэр города Бэнкрофта, Онтарио, сообщает, что 23-месячный мальчик погиб после того, как провел полдня в закрытой машине. В тот день в городе была 30-градусная жара.

Мать погибшего Эверетта Смита по пути на работу должна была завезти его в детский сад. В последние пару дней женщина находилась в сильном стрессе. Кроме того, обычно мальчика отвозили другие члены семьи. Из-за совокупности всех факторов мать, похоже, просто забыла отвезти ребенка в детский сад. Малыш просидел в машине весь день, пока его мама-учительница была на работе.

Полиция была вызвана в школу в 15:45, когда мальчик уже не подавал признаков жизни. До приезда врачей ребенка пытались реанимировать учителя и персонал школы. Он был доставлен на скорой помощи в больницу, однако спасти его не удалось.

Мэр Пол Дженкинс, близкий друг семьи, призвал горожан “проявить сострадание, поддерживать семью и поддерживать друг друга”.

“У них отличная семья, – уточнил он. – Муж пожарный, жена учитель. Дети для них – это все”. В семье также есть 5-летний мальчик.

В понедельник утром на парковке возле школы был установлен небольшой мемориал из цветов. А восьмиклассники заявили, что отменяют празднование окончания учебы из-за трагедии.

С 2013 года (когда начала вестить статистика) по 2019 год шестеро детей в Канаде погибли без присмотра в раскаленных машинах. В то же время американское исследование показывает, что в США в аналогичной ситуации умирает в среднем 37 детей ежегодно. Чуть более половины этих случаев связаны с тем, что воспитатель непреднамеренно оставляет ребенка в машине из-за стресса, усталости или рутинных изменений.

“Эксперты считают, что при определенных обстоятельствах забыть младенца или ребенка на заднем сиденье может кто угодно, — говорится в исследовании. – Важно знать о потенциальных опасных точках и использовать стратегии и привычки в качестве напоминаний, которые могут помочь предотвратить переключение внимания и провалы в памяти”.