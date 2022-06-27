Не угрожайте стражам порядка: погиб нарушитель, напавший на полицейского

Дожились! Что ни день – то убийство.

Двое вооруженных палками мужчин сцепились поздно вечером в воскресенье на парковке коммерческого здания на бульваре Кузино в Лонгее.

Вскоре на место происшествия прибыл первый полицейский. Один из драчунов тут же забыл о своем оппоненте и переключился на полицейского. Коп отреагировал на атаку и ответил нападавшему.

Во время драки 41-летрий нападавший потерял создание. После полуночи он был доставлен в больницу, где позже скончался.

Независимое бюро расследований Квебека начало следствие. Пятеро офицеров изучают обстоятельства дела. Полиция Квебека также проводит собственное параллельное расследование, действуя в качестве вспомогательной силы.