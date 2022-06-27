Недвижимость: падение или увеличение цен ждет нас в этом году?

В нынешних экономических условиях роста процентных ставок цены на жилье во многих городах Канады падают месяц за месяцем. Однако, несмотря на эту текущую тенденцию, цены на жилье по-прежнему значительно выше, чем в то же время в 2021 году

Неизбежен ли жилищный кризис в Канаде? Эксперты по ипотеке говорят — не так быстро. В то время как цены на жилье падают, мы все еще находимся на историческом подъеме.

В нынешних экономических условиях роста процентных ставок цены на жилье во многих городах Канады падают месяц за месяцем. Однако, несмотря на эту текущую тенденцию, цены на жилье по-прежнему значительно выше, чем в то же время в 2021 году. По данным Канадской ассоциации недвижимости, средняя национальная цена жилья в апреле составила около 746 000 долларов, что на 7,4% выше, чем в апреле 2021 года. И это несмотря на то, что более высокие процентные ставки оказали влияние на рынок жилья.

Например, в районе Большого Ванкувера цены на отдельные дома упали всего на 0,4% с апреля, однако это все еще более чем на 15% выше, чем в прошлом году за тот же период.

Между тем, в Торонто продажи жилья упали почти на 40%, хотя с мая 2021 года и в прошлом месяце они выросли почти на 10%, сообщил Региональный совет по недвижимости Торонто.

Что говорят эксперты о вероятности краха жилищного строительства в Канаде?

Многие эксперты в сфере ипотечного кредитования Канады, похоже, не убеждены в том, что Канада столкнется с полномасштабным жилищным крахом. Однако они сообщили канадскому специалисту по ипотечным кредитам, что низкие ставки в начале пандемии COVID-19 привели к неизбежному падению рынка, которое в настоящее время наблюдается, до более нормального уровня.

Другими словами, неустойчивый темп, установленный в апреле 2020 года, замедлился, но на рынке жилья Канады по-прежнему исторически высокие стандарты. “Последние пару лет мы ехали со скоростью 150 км /ч по шоссе со скоростью 100 км/ч, и прямо сейчас мы снижаем скорость примерно до 100-120 км /ч”, – объяснил Шубха Дасгупта, президент и главный исполнительный директор сети Pineapple broker. “Так что на самом деле мы еще даже не опустились ниже предельной скорости. Мы все еще выше этого — мы преодолеваем это и обходим это, но просто кажется, что мы движемся намного медленнее”.

Что произойдет с оценкой жилья на фоне нестабильного рынка жилья в Канаде?

Из-за нестабильного рынка жилья в Канаде брокеры и клиенты предупреждаются о том, что оценка жилья может быть значительно ниже указанной или согласованной цены. Это предупреждение также относится к брокерам и клиентам, которые договорились о закупочных ценах совсем недавно, в середине февраля, согласно Home Value Inc.

Несмотря на рост цен на жилье из года в год в районе Большого Торонто, или GTA, цены на жилье падали три месяца подряд, в некоторых районах более резко, чем в других. А по всей стране средние цены на жилье в мае были на 121 000 долларов меньше, чем тремя месяцами ранее.

Ольга Успенская вошла в топ 50-ти лучших агентов в компании Vendirect за 2021 год! Ура!

У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость? Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com.

Ольга Успенская

Риэлтор с 20-ти летним опытом работы