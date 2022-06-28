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Новости Новости России, Украины и стран бывшего СССР Россия разбомбила украинский торговый центр, в котором находилось больше тысячи человек

Россия разбомбила украинский торговый центр, в котором находилось больше тысячи человек

Olga Fedak Июн 27, 2022 Новости России, Украины и стран бывшего СССР, Общество Оставить комментарий 39 Просмотров

Хотя в российских отчётах снова “атаки по военным объектам“.

На выходных Россия нанесла удар по жилому дому и детскому садике в Киеве, в результате чего погиб один человек. В понедельник российские ракеты ударили по городу Кременчугу в самом центре Украины.

Ракеты попали в торговый центр. В комплексе было несколько продуктовых магазинов, аптеки, зоомагазин магазины электроники и одежды. По словам городских властей, в торговом центре на момент атаки в здании находилось более тысячи человек.

Вспыхнул сильный пожар, который мгновенно охватил всю площадь здания. Вскоре начали падать стены.

Поиски пострадавших продолжаются. По словам главы областной военной администрации Дмитрия Лунина, погибло не менее 15 человек, а ранено более 50. Среди пострадавших есть дети.

Он заявил, что удар по торговому центу это “очередное военное преступление россиян. Преступление против человечности. Это нескрываемый и циничный акт террора против мирного населения. Россия – государство террорист”.

Президент Украины Владимир Зеленский также прокомментировал происшествие. “Объект не представлял никакой опасности для российской армии. Никакой стратегической ценности. Только попытки людей жить нормальной жизнью, что так злит оккупантов. Россия продолжает вымещать свое бессилие на обычных гражданах. Надеяться на адекватность и человечность с ее стороны бесполезно”, – отметил Зеленский.

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