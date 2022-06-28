Федералы выделяют 221 миллион долларов на дома престарелых в Квебеке

Также спустя год правительство наконец-то выделило деньги на восстановление сгоревшего города.

Федеральное правительство подписало соглашение с Квебеком о выделении 221 миллиона долларов на финансирование домов престарелых в провинции. Деньги должны помочь “устранить пробелы в инфекционном контроле и кадровые проблемы, выявленные в связи с пандемией COVID-19”.

Федеральный министр здравоохранения Жан-Ив Дюкло объявил о создании Фонда безопасного долгосрочного ухода во время выступления в Северном Монреале в понедельник утром.

Несмотря на важность этой инвестиции для Квебека, во время объявления не присутвовали представители провинциальной власти. Тем не менее Дюкло признал, что “находится в постоянном контакте с министром здравоохранения Кристианом Дюбе”. По его словам, заявление, сделанное в понедельник, является “лишь одним из многих файлов, над которыми они тесно работают”.

Министр здравоохранения добавил, что “потребовалось время, чтобы достичь хорошего соглашения” с Квебеком об инвестициях.

Стоит напомнить, что в осенью 2020 года Канада выделила 1 миллиард долларов, чтобы помочь провинциям и территориям усилить меры профилактического контроля в домах престарелых.