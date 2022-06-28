Монреальские студенты готовят спасательные наборы для тех, кто пытается избавиться от опиоидной зависимости

А школьников будут учить оказывать перервую помощь при передозировке опиоидов.

Студенты-медики Университета Макгилла пытаются помочь вылечить людей, зависимых от опиоидов. Они говорят, что многие не готовы справиться с отменой наркотиков.

Члены студенческой ораганизации ConsumAction целые выходные собирали комплекты лекарств, которые помогут отказаться от опиоидов и справиться с синдромом отмены. Его симптомы могут быть серьезными и включать рвоту, мышечные боли и диарею.

Наборы содержат такие препараты как обезболивающее ибупрофен, протеиновые напитки, заменяющие пищу и электролитные таблетки. Все эти средства доступны без рецептов, однако они заметно облегчают восстановление.

Команда в основном состоит из студентов-медиков разных дисциплин. Они обеспокоены, что медицинская система не делает достаточно для того, чтобы помочь людям преодолеть свою зависимость.

“Им дают лекарство от абстиненции, но не для всего остального, что связано с этим, — говорят студенты. – У них могут быть очень серьезные симптомы, которые также увеличивают вероятность того, что люди могут вернуться к употреблению наркотиков или сорваться. Итак, мы действительно хотим оценить эти потребности и дать людям понять, что есть утешение, если они хотят продолжать жить без наркотиков”.

Волонтеры ConsumAction планируют изготовить 75 комплектов для доставки в местные клиники в надежде предотвратить следующий рецидив.