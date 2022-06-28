Канада ввела персональные санкции против членов правительства Белоруссии

Санкции против премьер-министра Белоруссии Романа Головченко и основных членов возглавляемого им совета министров РБ ввела Канада, 27 июня сообщила пресс-служба канадского правительства

Санкции против премьер-министра Белоруссии Романа Головченко и основных членов возглавляемого им совета министров РБ ввела Канада, 27 июня сообщила пресс-служба канадского правительства.

В санкционный список попали 13 физических лиц и две компании, в том числе премьер-министр Роман Головченко, министр внутренних дел Юрий Сиваков, министр иностранных дел Владимир Макей, министр финансов Юрий Селиверстов, министр экономики Александр Червяков, министр энергетики Виктор Каранкевич, министр информации Владимир Перцов, министр связи и информатизации Константин Шульган.

Канада ввела санкции также против компаний «Белтаможсервис» и «Белтелерадио».

Кроме того, Канада запретила экспортировать и импортировать в Белоруссию предметы роскоши, а также расширила список высокотехнологичной продукции, запрещенной к ввозу в РБ.

Порой санкции оказывают большее негативное влияние на сами страны, их вводящие. На сегодняшний день различных санкций уже не перечислить и не вспомнить. Помогут ли новые санкции чему-либо – покажет время.