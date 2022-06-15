Подписаться на рассылку
Общество Дети, семья Канадских школьников будут учить спасать друзей от передозировки наркотиками

Канадских школьников будут учить спасать друзей от передозировки наркотиками

Olga Fedak Июн 14, 2022 Дети, семья, Здоровье, медицина, Наркология, наркомания, наркотики, Новости Канады, Образование, Общество Оставить комментарий 52 Просмотров

А младшие ученики будут следить, чтобы водители не превышали скорость около школ.

Сотни тысяч старшеклассников в Канаде пройдут обучение, как реагировать на передозировку опиоидами. Среди прочего их научат вводить налоксон — препарат, используемый для устранения последствий передозировки.

Новая учебная программа будет добавлена ​​к обучению сердечно-легочной реанимации и использованию автоматизированного внешнего дефибриллятора. Все эти занятия бесплатны в средних школах по всей стране.

Тренинги будут сначала организованы в Квебеке, Альберте, Онтарио и Британской Колумбии, а позднее распространятся на другие провинции.

“Кризис опиоидов вполне реален”, — сказала Джоселин Баррио, медицинский директор фонда Advanced Coronary Treatment Foundation. Именно эта организация проводит обучение.

Молодых канадцев будут учить, как вводить налоксон через нос. Они также больше узнают об опиоидах и о том, как определить, когда звонить в службу 911, когда проводить сердечно-легочную реанимацию и когда собственно давать налоксон.

“Мы надеемся, что это сработает, но если мы ничего не сделаем, ясно, что тогда точно не сработает”, – сказали в Фонде.

С января по сентябрь 2021 года Агентство общественного здравоохранения Канады сообщило о более чем 5 386 смертях, связанных с опиоидами. При этом большинства смертей — 94% — можно было избежать.

“Остановки сердца не так часто случаются с молодыми людьми, — продолжает Баррио. – Но с опиоидами есть большая вероятность, что это происходит со сверстником, в школе или на вечеринке”

Кэрол Надо, которая возглавляет учебную программу в Квебеке, сообщает, что около 70 тысяч учеников будут проходить программу каждый год. Их уже готовы обучать от 1000 до 1500 учителей.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2022, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal