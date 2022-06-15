Канадских школьников будут учить спасать друзей от передозировки наркотиками

А младшие ученики будут следить, чтобы водители не превышали скорость около школ.

Сотни тысяч старшеклассников в Канаде пройдут обучение, как реагировать на передозировку опиоидами. Среди прочего их научат вводить налоксон — препарат, используемый для устранения последствий передозировки.

Новая учебная программа будет добавлена ​​к обучению сердечно-легочной реанимации и использованию автоматизированного внешнего дефибриллятора. Все эти занятия бесплатны в средних школах по всей стране.

Тренинги будут сначала организованы в Квебеке, Альберте, Онтарио и Британской Колумбии, а позднее распространятся на другие провинции.

“Кризис опиоидов вполне реален”, — сказала Джоселин Баррио, медицинский директор фонда Advanced Coronary Treatment Foundation. Именно эта организация проводит обучение.

Молодых канадцев будут учить, как вводить налоксон через нос. Они также больше узнают об опиоидах и о том, как определить, когда звонить в службу 911, когда проводить сердечно-легочную реанимацию и когда собственно давать налоксон.

“Мы надеемся, что это сработает, но если мы ничего не сделаем, ясно, что тогда точно не сработает”, – сказали в Фонде.

С января по сентябрь 2021 года Агентство общественного здравоохранения Канады сообщило о более чем 5 386 смертях, связанных с опиоидами. При этом большинства смертей — 94% — можно было избежать.

“Остановки сердца не так часто случаются с молодыми людьми, — продолжает Баррио. – Но с опиоидами есть большая вероятность, что это происходит со сверстником, в школе или на вечеринке”

Кэрол Надо, которая возглавляет учебную программу в Квебеке, сообщает, что около 70 тысяч учеников будут проходить программу каждый год. Их уже готовы обучать от 1000 до 1500 учителей.