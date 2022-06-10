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Общество Дети, семья Как полиция использует детей: монреальские школьники будут контролировать скорость движения транспорта

Как полиция использует детей: монреальские школьники будут контролировать скорость движения транспорта

Olga Fedak Июн 9, 2022 Дети, семья, Новости Квебека и Монреаля, Общество, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Оставить комментарий 141 Просмотров

В то же время дяди и тети в высоких кабинетах решают, с какого возраста смогут работать юные жители Квебека.

Дети с цифровыми рюкзаками будут информировать водителей, превышают ли они скорость в школьной зоне. Этот проект был представлен полицией Лаваля. Однако первой за его реализацию взялась полиция Лонгея.

В среду были проведены “учения”. Двое полицейских сопроводили младших учеников в начальную школу Мари-Викторин в Броссаре.

Полиция заявила, что “проект Живой радар может повысить осведомленность о превышении скорости в школьных зонах, чтобы лучше защитить детей”.

Согласно Кодексу безопасности дорожного движения в Квебеке, превышение скорости в школьных зонах может обойтись два раза дороже, чем в других зонах. Водитель-нарушитель может быть оштрафован на сумму до 310 долларов, в зависимости от того, насколько серьезно были нарушены правила.

Более жесткие скоростные ограничения около школ действуют с понедельника по пятницу с сентября по июнь с 7:00 до 17:00 (или же во время, указанное на дорожных знаках около учебного заведения).

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