Как полиция использует детей: монреальские школьники будут контролировать скорость движения транспорта

В то же время дяди и тети в высоких кабинетах решают, с какого возраста смогут работать юные жители Квебека.

Дети с цифровыми рюкзаками будут информировать водителей, превышают ли они скорость в школьной зоне. Этот проект был представлен полицией Лаваля. Однако первой за его реализацию взялась полиция Лонгея.

В среду были проведены “учения”. Двое полицейских сопроводили младших учеников в начальную школу Мари-Викторин в Броссаре.

Полиция заявила, что “проект Живой радар может повысить осведомленность о превышении скорости в школьных зонах, чтобы лучше защитить детей”.

Le @PoliceSPAL a accompagné ce matin, un élève dans le cadre d’un projet mené à l'école Marie-Victorin à Brossard. Le projet Radar vivant vise à sensibiliser les automobilistes, dans les zones scolaires🚸, à porter une attention particulière aux enfants. https://t.co/cEy4AsDng8 pic.twitter.com/mtYvlvYIER — Police de Longueuil (@PoliceSPAL) June 9, 2022

Согласно Кодексу безопасности дорожного движения в Квебеке, превышение скорости в школьных зонах может обойтись два раза дороже, чем в других зонах. Водитель-нарушитель может быть оштрафован на сумму до 310 долларов, в зависимости от того, насколько серьезно были нарушены правила.

Более жесткие скоростные ограничения около школ действуют с понедельника по пятницу с сентября по июнь с 7:00 до 17:00 (или же во время, указанное на дорожных знаках около учебного заведения).