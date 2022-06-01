Новые законы Квебека: должны ли работать 11-летные дети

Также подрастающее поколение стремится ходить на выборы.

На данный момент по законам Квебека не существует минимального возраста, с которого можно устроиться на работу. Единственно закон говорит о том, что подросткам до 14 лет для трудоустройства необходимо разрешение родителей. Также лица до 16 лет, не получите базовое образование, не имеют права работать в школьные часы.

Министр труда и занятости Жан Буле сообщил, что все больше детей в возрасте от 11 до 14 лет получают работу.

Провинциальные политики обеспокоены этим фактом и переживают, что наличие работы может мотивировать неокрепшие умы бросить учебу.

Министр призвал коллег “поразмыслить над этим вопросом”, особенно в контексте текущей нехватки рабочей силы. Он также обратился за помощью к профсоюзам и бизнес-ассоциациям.

“Как вы думаете, нормально ли читать, что 11-летняя Аманда работает от 12 до 18 часов в неделю?”, – сообщил он коллегам. Он уверил, что “если есть необходимость в законодательном вмешательстве, оно будет сделано в надлежащее время”.

Министр также привел пример Британской Колумбии, где недавно увеличили минимальный возраст найма на работу с 12 до 16 лет. (Правда в той же провинции согласились по сути легализировать наркотики – не будем же мы и по этому пункту брать с них пример).