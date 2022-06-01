Оппозиция обвинила Франсуа Лего в подкупе избирателей

Другие партии обещают бесплатные паромы и бесплатные противозачаточные средства.

Премьер-министр Квебека Франсуа Лего пообещал жителям провинции еще одну выплату в 500 долларов на человека в случае, если его партия CAQ снова победит на провинциальных выборах осенью. По словам премьера, эти деньги помогут жителям провинции пережить рекордную инфляцию.

Политические оппоненты, естественно, поспешили отреагировать на такое смелое заявление.

Утром в среду депутат от Партии Квебека Паскаль Берубе акцентировал внимание, что никогда не слышал о таких выплатах за свои 25 лет в политике.

“Голосуй за CAQ, получи позже. Это ужасно, — сказал он. – Мы пытаемся купить квебекцев? Мы не можем сказать квебекцам, которые страдают: “Мы знаем, что вы страдаете, но вам придется выбрать нас, чтобы получить доступ к деньгам“. Это не верно!”

С ним согласен и депутат Собрания от либеральной партии Марк Тангей. Он заявляет, что обещая ещё одну выплату после выборов, “CAQ полностью покупает голоса”.

“Помимо выплаты, пусть он расскажет нам о своей стратегии – которой не существует – в отношении нехватки жилья, мест для ухода за детьми, доступа к семейному врачу, — сказал Тангей. – Если инфляционный кризис продлится два или три года, что будет делать Франсуа Лего? Высылать чеки каждые три месяца? Это просто не выдерживает критики, это полное отсутствие видения”.

В то же время президент Совета казначейства и член CAQ Соня Лебель защищает предложение премьера.

“Это решение предложено после осознания реальной ситуации, — сказала она. – Мы дали 500 долларов, которые были рассчитаны исходя из возможности покрыть корзину услуг за определенный период времени. Понятно, что если тенденция роста инфляции сохранится, нам придется действовать снова”.