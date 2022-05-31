И вновь обещают нам чек! И вновь наш Лего на коне!

Франсуа Лего заверил квебекцев, что правительство готовит указ о выдаче нового чека на 500 долларов. И пусть никто не уйдёт обиженным

Правительство Квебека заявляет “можем повторить!” и обещает выдать всем квебекцам ещё по 500 долларов (если CAQ победит на выборах, разумеется).

Все эксперты, разбирающиеся в политической жизни Квебека, сходятся на том, что после обещания премьер-министра осчастливить каждого квебекца единоразовым невозвратным пособием в размере 500 долларов, пошатнувшиеся было шансы Лего на переизбрание вновь серьёзно укрепились (повышению его популярности способствовало также и постановление об отмене ношения масок почти всюду).

Если бы выборы проводились сегодня, то по мнению экспертов (а оно подтверждается результатами опросов), партия CAQ, возглавляемая Лего, одержала бы сокрушительную победу

Можно (и нужно) говорить о том, что 500 долларов не спасают от инфляции, а рост цен бежит впереди повышения зарплат, но факт есть факт, народ решил поблагодарить премьера за чек и поддержать его на осенних выборах.

Но Франсуа Лего, как политик умный и дальновидный (ну, не будем спорить, хотя ладно, можно и спорить) спешит укрепить свои позиции. Только что премьер ещё раз обратился к теме пособий и чётко заявил, что в случае победы CAQ на выборах, правительство выдаст каждому (скорее всего, всем тем, чья зарплата меньше 100 тысяч долларов в год, но уточнений пока нет) ещё по 500 долларов, дабы помочь людям в тяжёлые моменты.

Красиво и элегантно, надо признать! “Голосуйте за меня, получите 500 долларов. Проголосуете за другую партию, а вот не видать вам подарка!”

Лего не обошёл вниманием предложение Либеральной партии Квебека, которая, в случае победы, обещала убрать налоги на продажу ряда продуктов. Он подчеркнул, что это предложение гораздо хуже предложения от CAQ – мол, либералы предлагают такое решение, а мы, какисты, считаем, что сами квебекцы должны выбрать, на что им потратить полученные деньги.

Впрочем, и премьер-министр признаёт, что 500 долларов не панацея, от повышения цен не спасут, но хоть что-то…