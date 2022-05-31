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Общество Здоровье, медицина Британская Колумбия разрешает хранение наркотиков

Британская Колумбия разрешает хранение наркотиков

Olga Fedak Май 31, 2022 Здоровье, медицина, Наркология, наркомания, наркотики, Новости Канады, Общество Оставить комментарий 31 Просмотров

А полиция Монреаля вычислила большую сеть наркоторговцев.

Федеральное правительство объявило, что с начала следующего года Британская Колумбия станет первой провинцией Канады, которая декриминализует хранение небольших количеств незаконных наркотиков для личного употребления.

Решение было принято после того, как правительство Британской Колумбии запросило исключение в соответствии с федеральным законом о контролируемых наркотиках и веществах. Согласно закону владение большинством контролируемых веществ является правонарушением.

Таким образом взрослые в Британской Колумбии, у которых обнаружено при себе до 2,5 граммов определенных наркотиков, включая опиоиды, кокаин и метамфетамин, не будут подвергаться аресту или обвинению, а наркотики не будут конфискованы.

Исключение для личного использования распространяется на всех взрослых в возрасте 18 лет и старше в пределах юрисдикции Британской Колумбии, за исключением территорий начальных и средних школ, территорий лицензированных детских учреждений, аэропортов, а также судов и вертолетов береговой охраны Канады.

Новое правило будет действовать с 31 января 2023 г. до 31 января 2026 г., если оно не будет отозвано или заменено другим исключением до этой даты.

Хранение с целью незаконного оборота, производства или экспорта любого из наркотиков, перечисленных в исключении, по-прежнему является незаконным, независимо от суммы.

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