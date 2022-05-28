Миллион таблеток в неделю: полиция Монреаля накрыла ещё одну сеть наркоторговцев

А между США и Мексикой был обнаружен туннель для доставки наркотиков.
Полиция Монреаля заявляет, что изъяла “беспрецедентное” количество наркотиков, ликвидировав крупную сеть оборота запрещенных веществ после серии рейдов в среду. Офицеры конфисковали 6,5 миллионов таблеток амфетамина на сумму около 32,5 миллионов долларов.
Полиция напала на несколько складов, которые использовались для производства и/или хранения амфетаминов. Было проведено 28 обысков в Монреале, Лавале, Лорентидах, Монтережи, Центр-дю-Квебек, Мориси, Сен-Леонаре, Бушервиле, Шамбли и других регионах Квебека.
Задержаны восемь подозреваемых. Полиция также изъяла:
- 21 единицу огнестрельного оружия.
- 481 кг метамфетаминового порошка.
- 11 кг чистого метамфетамина.
- 5000 таблеток экстази,
сотни таблеток сиалиса и ксанакса.
- 250 тысяч упаковочных пакетов.
- 10 мобильных телефонов и компьютер.
- 13 таблетировочных прессов.
- почти 300 тысяч долларов наличными.
По словам полиции преступная сеть могла продавать около миллиона таблеток в неделю по всему Квебеку на сумму около 5 миллионов долларов.
И хотя основное достижение – это ликвидация сети наркоторговцев, в полиции акцентируют внимание, что “конфискация препаратов может повлиять на количество преступлений с применением огнестрельного оружия в городе”.
Второй этап операции продолжится в ближайшие дни с дополнительными арестами и уголовными обвинениями после того, как дела будут рассмотрены прокуратурой Короны Квебека.