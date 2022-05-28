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Общество Здоровье, медицина Миллион таблеток в неделю: полиция Монреаля накрыла ещё одну сеть наркоторговцев

Миллион таблеток в неделю: полиция Монреаля накрыла ещё одну сеть наркоторговцев

Olga Fedak Май 27, 2022 Здоровье, медицина, Новости Квебека и Монреаля, Общество Оставить комментарий 60 Просмотров

А между США и Мексикой был обнаружен туннель для доставки наркотиков.

Полиция Монреаля заявляет, что изъяла “беспрецедентное” количество наркотиков, ликвидировав крупную сеть оборота запрещенных веществ после серии рейдов в среду. Офицеры конфисковали 6,5 миллионов таблеток амфетамина на сумму около 32,5 миллионов долларов.

Полиция напала на несколько складов, которые использовались для производства и/или хранения амфетаминов. Было проведено 28 обысков в Монреале, Лавале, Лорентидах, Монтережи, Центр-дю-Квебек, Мориси, Сен-Леонаре, Бушервиле, Шамбли и других регионах Квебека.

Задержаны восемь подозреваемых. Полиция также изъяла:

  • 21 единицу огнестрельного оружия.
  • 481 кг метамфетаминового порошка.
  • 11 кг чистого метамфетамина.
  • 5000 таблеток экстази,
    сотни таблеток сиалиса и ксанакса.
  • 250 тысяч упаковочных пакетов.
  • 10 мобильных телефонов и компьютер.
  • 13 таблетировочных прессов.
  • почти 300 тысяч долларов наличными.

По словам полиции преступная сеть могла продавать около миллиона таблеток в неделю по всему Квебеку на сумму около 5 миллионов долларов.

И хотя основное достижение – это ликвидация сети наркоторговцев, в полиции акцентируют внимание, что “конфискация препаратов может повлиять на количество преступлений с применением огнестрельного оружия в городе”.

Второй этап операции продолжится в ближайшие дни с дополнительными арестами и уголовными обвинениями после того, как дела будут рассмотрены прокуратурой Короны Квебека.

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