Круиз на парусном яхте по лазурному побережью Франции

«Единственная настоящая роскошь — это роскошь человеческого общения» — так определил Антуан де Сент-Экзюпери непреодолимую притягательность общения с теми, кто разделяет наши интересы и идеалы, имеет схожие цели и ценности.

Лазурное Побережье Франции – это Ницца с замками и Старым Городом, это Грасс- столица парфюмерии и Ментон- сердце Ривьеры! Это океан солнца и света! Это неповторимая архитектура на фоне узких, продуваемые всеми ветрами, улочек и потрясающие виды на море!

Все это и многое другое откроется вашим ушам и взорам на заседании бизнес-клуба «Prestige», в рамках которого состоится презентация круиза на парусной яхте по Лазурному побережью Франции.

Мы приглашаем вас ресторан «Georgia» к 18:30, во вторник, 7 июня. Помимо живописнейшего рассказа, вас ждет неповторимый уникальный ужин, меню которого разработано специально для всех пришедших. Участие членов клуба бесплатное.

Дополнительную информацию относительно участия в вышеописанном мероприятии можно получить по тел. (514) 909-6446