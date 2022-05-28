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Бизнес Клуб Престиж Круиз на парусном яхте по лазурному побережью Франции
Ницца

Круиз на парусном яхте по лазурному побережью Франции

Denis Dankoff Май 27, 2022 Бизнес Клуб Престиж, Выбор редакции, Новости, Отдых Оставить комментарий 25 Просмотров

 

«Единственная настоящая роскошь — это роскошь человеческого общения» — так определил Антуан де Сент-Экзюпери непреодолимую притягательность общения с теми, кто разделяет наши интересы и идеалы, имеет схожие цели и ценности.

Лазурное Побережье Франции – это Ницца с замками и Старым Городом, это Грасс- столица парфюмерии и Ментон- сердце Ривьеры! Это океан солнца и света! Это неповторимая архитектура на фоне узких, продуваемые всеми ветрами, улочек и потрясающие виды на море!

Все это и многое другое откроется вашим ушам и взорам на заседании бизнес-клуба «Prestige», в рамках которого состоится презентация круиза на парусной яхте по Лазурному побережью Франции.

Мы приглашаем вас ресторан «Georgia» к 18:30, во вторник, 7 июня. Помимо живописнейшего  рассказа, вас ждет неповторимый уникальный ужин, меню которого разработано специально для всех пришедших.  Участие членов клуба бесплатное.

Дополнительную информацию относительно участия в вышеописанном мероприятии можно получить по тел. (514) 909-6446

 

 

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