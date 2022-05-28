English Montreal School Board против законопроекта 96

Школьный совет English Montreal School Board анял юридическую фирму, чтобы оспорить законность законопроекта 96.

Школьный совет English Montreal School Board анял юридическую фирму, чтобы оспорить законность законопроекта 96.

“В то время как EMSB активно поддерживает защиту французского языка в Квебеке, в том числе путем предоставления сильных программ погружения во французский язык, которые помогают студентам получить высшее образование как полностью двуязычным квебекцам”, – говорится в пресс-релизе EMSB, “меры по защите французского языка в Квебеке не могут нарушать конституционные права не франкоязычных квебекцев”.

EMSB считает, что законопроект 96 нарушает право англоязычного сообщества на управление и контроль над своими образовательными учреждениями в соответствии со статьей 23 Канадской хартии прав и свобод. “Кроме того, в резолюции, призывающей к судебному иску, говорится, что законопроект 96 нарушает права квебекцев на законодательство равной силы на английском и французском языках и на использование английского или французского языков в судах в соответствии со статьей 133 Закона о Конституции 1867 года.

EMSB считает, что s. Статья 133 Закона о Конституции 1867 года не может быть изменена или ограничена Национальным Собранием в одностороннем порядке, в том числе путем внесения односторонних поправок в Закон о Конституции 1867 года”.

“Я хочу пригласить другие англоязычные учреждения и любые организации, заинтересованные в основных правах человека, присоединиться или поддержать это судебное разбирательство”, – заявил председатель правления Джо Ортона, который сам был исключен из партии Дени Кодера из-за возражений его и его совета против законопроекта 96.

Четверо из совета уполномоченных EMSB проголосовали против подобных действий, стоимость которых еще предстоит установить.