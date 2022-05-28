Неизвестная Канада: известный и неизвестный Монреаль (продолжение)

Неизвестные и очень известные места нашего города в кратком экскурсе.

Церковь св. Георгия – это старинный англиканский храм 19 века, расположен в деловом центре Монреаля. В 1990 году эта церковь была признана значительным национально-историческим памятником Канады и с тех пор находится под эгидой государства. Первая церковь на месте современного храма св. Георгия была построена еще в 1843 году, однако просуществовала она недолго – в 1870 храм был снесен и отстроен заново. Автором нового здания выступил известный англо-канадский архитектор Уильям Тьютин Томас, который создал церковь в ярко выраженным неоготическом стиле. Фасад храма богато украшен резьбой по камню и красивыми витражами, а интерьер отделан панелями из темного дерева. Сегодня церковь св. Георгия считается одной из наиболее значительных культовых памятников Монреаля – этот красивый храм привлекает к себе немало верующих и туристов.

Зал славы хоккейной команды Монреаль Канадиенс – это единственный в своем роде музей, в котором представлены различные вещи многих легендарных игроков. Он находится в Bell-Centre – крупнейшим в Канаде хоккейном стадионе. На площади в 3000 квадратных метров расположено множество редких экспонатов, которые вы не увидите больше нигде в мире. У каждого экспоната установлен информационный стенд с информацией на двух языках, также здесь есть функция аудиогиду. Все представленные здесь вещи были собран в течении более чем 100 лет существования команды. Среди экспонатов можно увидеть различные кубки и награды команды, памятные фотографии, статьи журналистов, а одними из самых интересных является трейлер команды 1950 и копия раздевалке 1976 года. Если вы являетесь поклонником этой команды или хоккея в целом, тогда обязательно посетите это место!

Собор Марии, Королевы Мира, также известный как Мари-Рен-дю-Монд расположен в Монреале, Канада. Он является третьим по величине в Квебеке, его длина составляет 101 метр, а ширина 46 Высота центрального купола собора составляет – 77 метров, а его диаметр – 23 Около центрального здания расположена небольшая часовня, ее украшает величественный мраморный крест с распятием, сделанный скульптором Филиппом Эбер. Строительство этого собора было организовано втором Монреальского епископом, Игнатом Бурже. Он должен был заменить сгоревший в 1852 году собор Сен-Жака. Его построили в неоготическом стиле, при этом некоторые фрагменты экстерьера были скопированы из собора Святого Петра в Риме. Строительство было начато в 1875 году, и уже к 1894 году храм был освящен. Фасад храма увенчан статуями святых покровителей тринадцати приходов Монреаля, что очень похоже с собором Святого Петра, фасад которого венчают двенадцать фигур апостолов. Внутреннее убранство собора Марии, Королевы Мира, очень богатая, арки и карнизы покрыты позолотой, а стены украшены росписью с библейскими мотивами. Основным элементом интерьера является церковный алтарь, расположенный в центре храма, над которым находится балдахин – уменьшенная копия творения Берна.

Башня Тулуз в Монреале была построена по проекту архитектора Гордона Баншафт в 1962 году в западной части города. Здание строилось для офисов промышленных предприятий. Сегодня в Башне располагаются офисы банков, финансовых и страховых организаций. Географическое положение здания очень выгодно для его арендаторов: именно в этом районе находится финансовый центр города. Здание выполнено из железобетонных конструкций с затемненными стеклянными фасадами, что переливаются при падении на них солнечного света. Башня имеет 34 этажа, ее высота составляет 135,6 метров. Небоскреб входит в десятку самых высоких зданий Монреаля.