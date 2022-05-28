Недвижимость по приемлемой цене: миф или реальность?

Несмотря на то, что федеральное правительство сосредоточило внимание на доступном жилье в своем новом бюджете, цены на недвижимость остаются недостижимыми в некоторых частях страны

Несмотря на то, что федеральное правительство сосредоточило внимание на доступном жилье в своем новом бюджете, цены на недвижимость остаются недостижимыми в некоторых частях страны.

Многие молодые люди рискуют обанкротиться, если только они не захотят переехать в другую провинцию, в то время как другие берут на себя непосильные кредиты. К сожалению, недвижимость стала символом статуса и успеха, и многие канадцы идут ва-банк.

Самое смешное, что если бы какое-либо правительство действительно хотело сделать жилье более доступным, ему просто пришлось бы ввести несколько жестких правил.

Сделать это было бы трудно и вызвало бы споры. Это изменение означало бы падение цен на жилье в то время, когда владельцы привыкли ожидать, что цены всегда будут расти. Следовательно, политик, который снизит цены на жилье, рискует быть отвергнутым на следующих выборах.

Кроме того, любой, кто работает в сфере недвижимости, заявил бы, что это конец света (или конец их прибыли), и использовал бы все возможные способы борьбы с изменениями такой ситуации.

Различные правительства на федеральном и провинциальном уровнях ввели множество стратегий для решения проблемы доступности жилья, но каждое новое правило, похоже, только повышает цену на жилье.

В настоящее время ипотечные кредиты, застрахованные CMHC, имеют максимальный срок 25 лет. Это означает, что у домовладельцев есть 25 лет, чтобы погасить свою ипотеку.

Допустим, вы пытаетесь купить дом стоимостью 800 000 долларов, и у вас есть 10-процентный первоначальный взнос. Если бы вы обеспечили ипотеку под четыре процента с 25-летним периодом выплаты, ваш ежемесячный платеж составил бы 3787,35 доллара.

Что произойдет, если срок этого ипотечного кредита будет сокращен? При более коротком периоде погашения ипотеки, ваши ежемесячные текущие расходы увеличиваются.

За 20-летний период выплата увеличивается до 4350,57 долл. Разница в размере 563 долларов в месяц сильно повлияет на то, сколько вы можете платить вообще.

Это резкое изменение немедленно вытеснило бы людей с рынка и вынудило бы других брать меньшие ипотечные кредиты. Однако в долгосрочной перспективе это может принести пользу, поскольку спрос будет меньше, что, как мы надеемся, приведет к снижению цен.

Что, если бы существовало правило, согласно которому каждая заявка на ипотеку должна была проверяться беспристрастной сторонней компанией? Стоимость этой услуги возвращалась бы финансовому учреждению, предоставляющему ипотеку. Это означало бы меньшее количество мошенничества, и кредиторы одобряли бы только тех клиентов, которые действительно могут позволить себе их платежи.

В настоящее время минимальный первоначальный взнос по ипотеке, застрахованной CMHC, составляет пять процентов, в то время как для незастрахованных ипотечных кредитов требуется 20 процентов. Что, если мы увеличим этот показатель до 15 процентов для застрахованных ипотечных кредитов и 30 процентов для незастрахованных?

Как только вы увеличите требования к первоначальному взносу, многие потенциальные покупатели окажутся в невыгодном положении. Хотя это может показаться несправедливым, это снизит спрос на жилье. При меньшем количестве доступных покупателей цены, естественно, упадут. Конечно, это предполагает, что предложение останется прежним.

Любой, кто только начинает откладывать свой первоначальный взнос, вероятно, будет категорически против этого, но это еще один пример краткосрочной боли, ведущей к долгосрочной выгоде.

Это было бы здорово для людей, которые просто хотят иметь собственный дом для себя, но инвесторы ополчились бы, поскольку их прибыль бы упала.

До тех пор, пока политики больше озабочены победой на выборах, а люди, работающие в сфере недвижимости, сосредоточены на прибыли, доступность жилья всегда будет проблемой.

Повышение процентных ставок может замедлить спрос, но цены уже находятся на рекордно высоком уровне. Любые будущие повышения ставок будут медленными, и в любом случае ипотечные заемщики должны пройти “стресс-тест”, который гарантирует, что они смогут выдержать повышение ставок до двух процентных пунктов.

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