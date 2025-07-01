Мечта, воплощённая в мажоре: бизнесмен встал за дирижёрский пульт симфонического оркестра Торонто

В зале Роя Томсона в Торонто музыканты готовились к исполнению симфонии Густава Малера «Воскресение». Но в этот вечер из-за кулис на сцену вышел не всемирно известный маэстро, а человек, чьё имя известно прежде всего в деловых кругах — Мэндл Чанг, 78-летний технический директор и глава компании ComputerTalk Technology.

Чанг заплатил симфоническому оркестру Торонто почти 400 000 долларов за возможность дирижировать коллективом в течение одного вечера, сообщает The New York Times от 28 июня.

Мечта любителя классики

Мэндл Чанг — давний поклонник классической музыки. В школьные годы он играл в группе гармоник и пробовал себя в дирижировании. В интервью Чанг признался, что идея встать за пульт оркестра родилась после просмотра видео с дирижёрами: «Я проникся магией парня, стоявшего перед оркестром с палочкой. Поэтому я спросил: “Почему я тоже не могу этого сделать?” Я могу себе это позволить, это главное».

Финансовые подробности

Чанг полностью покрыл расходы на концерт: гонорар оркестра составил около 337 000 долларов, аренда зала — 45 000 долларов, гонорар солиста — 15 000 долларов. Руководство оркестра пошло навстречу, несмотря на возражения некоторых музыкантов, считавших, что коллектив с 102-летней историей не должен отдавать подиум любителям.

Финансовые вызовы оркестра

Как и многие организации, занимающиеся искусством, симфонический оркестр Торонто сталкивается с растущими расходами. Продажа билетов покрывает лишь около 38% годового бюджета, который составляет примерно 24 миллиона долларов. Остальные средства поступают из благотворительных взносов, грантов и других источников.

Исторические параллели

Мэндл Чанг — не первый любитель, который осуществил свою мечту, встав за дирижёрский пульт. В истории классической музыки есть примеры, когда бизнесмены или меценаты пробовали себя в роли маэстро. Наиболее известен случай Гилберта Каплана, финансового издателя, который начал вторую карьеру в качестве дирижёра, исполняя с ведущими оркестрами мира симфонию Малера «Воскресение». Его выступления не всегда находили понимание среди музыкантов, особенно во время скандального концерта с Нью-Йоркским филармоническим оркестром в 2008 году.

Заключение

История Мэндла Чанга — яркий пример того, как мечты могут сбываться, если есть желание и возможности. Для оркестра это не только шанс получить дополнительные средства, но и повод для дискуссии о роли любителей в профессиональном искусстве. Вопрос о том, где проходит граница между искусством и благотворительностью, остаётся открытым, но одно можно сказать точно: музыка продолжает объединять людей самых разных профессий и судеб.

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