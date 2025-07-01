В Монреале началась замена автобусных остановок — первые изменения за 30 лет

В Монреале впервые с начала 1990-х годов начали менять таблички на автобусных остановках по всему городу. Обновление коснётся около 9000 остановок, и процесс займёт несколько лет.

Почему это происходит?

Смена табличек приурочена к запуску новой лёгкой железной дороги REM, для которой потребовался новый логотип. Главная цель обновления — сделать информацию на остановках более понятной и читаемой для пассажиров.

Что изменится?

Номер автобуса будет заметнее на 17%.

будет заметнее на 17%. Тип автобусного маршрута — на 148% (почти в полтора раза).

— на 148% (почти в полтора раза). Соединения с другими видами транспорта станут заметнее на 35%.

Другие причины замены

Компания Société de transport de Montréal (STM) сообщает, что каждую неделю заменяет около 30 табличек — из-за поломок, изменения маршрутов или вандализма. Теперь этот процесс интегрирован в более масштабную программу обновления остановок.

Вывод:

Монреальские автобусные остановки обретают новый облик — более современный, удобный и информативный, чтобы соответствовать потребностям пассажиров и развитию городского транспорта.

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