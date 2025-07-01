В Монреале началась замена автобусных остановок — первые изменения за 30 лет

Почему это происходит?
Смена табличек приурочена к запуску новой лёгкой железной дороги REM, для которой потребовался новый логотип. Главная цель обновления — сделать информацию на остановках более понятной и читаемой для пассажиров.
Что изменится?
- Номер автобуса будет заметнее на 17%.
- Тип автобусного маршрута — на 148% (почти в полтора раза).
- Соединения с другими видами транспорта станут заметнее на 35%.
Другие причины замены
Компания Société de transport de Montréal (STM) сообщает, что каждую неделю заменяет около 30 табличек — из-за поломок, изменения маршрутов или вандализма. Теперь этот процесс интегрирован в более масштабную программу обновления остановок.
Вывод:
Монреальские автобусные остановки обретают новый облик — более современный, удобный и информативный, чтобы соответствовать потребностям пассажиров и развитию городского транспорта.
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