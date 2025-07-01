Бывший олимпиец Луи Гарно возвращается в бизнес с новыми велосипедами для детей

Луи Гарно — имя, хорошо известное в мире велоспорта. После продажи своей первой компании бывший квебекский олимпиец вновь берётся за дело, запуская новый бизнес, цель которого — сделать велоспорт доступным для детей.

66-летний Гарно признаётся, что должен был уже выйти на пенсию, но его страсть к велоспорту не даёт ему остановиться.

«Я решил создать велосипед для детей», — говорит президент компании LG Art Factory.

Его новый бренд называется Louis Louis и предлагает доступные велосипеды для детей от трёх до двенадцати лет. Цены составляют всего несколько сотен долларов, а сами велосипеды созданы для обучения и вдохновлены его внуками.

«Это крупный проект. У меня много мотивации, ведь я дедушка трёх маленьких детей», — делится Гарно.

После финансовых трудностей, вынудивших его продать свою первую компанию, Гарно рад вернуться в бизнес.

Хотя он продолжает продавать и взрослые модели премиум-класса, его главная цель — привлечь больше детей к велоспорту.

«Нам нужна эта культура, и нам важно её поддерживать. Это полезно для всех детей», — говорит он.

Каждый детский велосипед комплектуется медалью в олимпийском стиле, чтобы юные велосипедисты чувствовали уверенность и стремились к новым достижениям.

«Может быть, кто-то из них станет олимпийцем, а кто-то просто хорошим велосипедистом или путешественником. Но это что-то особенное», — добавляет Гарно.

Он хочет, чтобы дети отложили телефоны и взяли в руки шлем — так же, как он сам делал с отцом, когда ему было всего три года.

«Однажды я почувствовал себя свободным на своём велосипеде и подумал: “Ого! Это магия на двух колёсах”», — вспоминает он.

Ожидается, что компания начнёт принимать и отправлять заказы уже в ноябре.

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