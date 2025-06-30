В преддверии Дня переезда в Квебеке более 2 000 семей остаются без крыши над головой

По данным провинциальной жилищной корпорации (Société d’habitation du Québec, SHQ), с приближением традиционного Дня переезда в Квебеке более 2 000 домохозяйств по всей провинции всё ещё ищут жильё — это на 320 больше, чем год назад. В Монреале за помощью обратились около 270 семей, однако защитники прав арендаторов предупреждают: эта цифра не отражает реального масштаба проблемы.

Рост выселений и повышений арендной платы

По словам Лин О’Донелл из Citizen Action Committee of Verdun, в этом году наблюдается резкий рост выселений и случаев, когда собственники возвращают жильё себе. «Люди сталкиваются не только с выселением, но и с повышением арендной платы, которое средний человек просто не может себе позволить», — отмечает она. По её мнению, официальные данные не учитывают «невидимую» часть бездомности, в том числе семьи с детьми.

Ограниченные меры поддержки

Городские власти заявляют, что помощь доступна по телефону 311. «У нас достаточно ресурсов и бюджета, чтобы помочь найти новое жильё, предложить временное размещение или даже услуги хранения вещей», — сообщил представитель администрации Монреаля Филипп Сабурин.

Однако активисты указывают, что этих мер недостаточно. Программы поддержки, такие как субсидии на аренду (SHQ), доступны только малоимущим семьям, которые прожили на острове Монреаль не менее 12 месяцев и исчерпали собственные ресурсы. По данным SHQ, из 1 989 семей, находящихся под угрозой бездомности, 473 уже находятся во временном жилье — у родственников, друзей или в отелях.

Системный кризис на рынке жилья

Организация Le Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) связывает рост числа семей без жилья с острой нехваткой доступного жилья в провинции. В настоящее время квебекская жилищная администрация не устанавливает верхнего предела для арендной платы, а лишь рекомендует допустимые повышения и вмешивается только в случае, если арендатор не согласен с новыми условиями и не может договориться с арендодателем.

Заключение

Несмотря на наличие программ поддержки, их объём и условия не соответствуют масштабу кризиса. Эксперты и активисты настаивают на необходимости расширения социального жилья и введения реального контроля за арендной платой. Пока же тысячи семей продолжают искать выход из сложившейся ситуации, а число обращений за экстренной помощью продолжает расти.

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