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Новости Пациент умер в приёмном отделении больницы Квебека после 11 часов ожидания помощи

Пациент умер в приёмном отделении больницы Квебека после 11 часов ожидания помощи

Виктория Христова Июн 30, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 26 Просмотров

Житель Квебека Ивон Броссуа скончался от острой сердечной недостаточности после того, как более 11 часов ожидал помощи в приёмном отделении больницы города Шатотге. Причиной смерти стал разрыв аневризмы брюшной аорты — несмотря на то, что мужчина так и не был осмотрен врачом.

 

Хронология событий

29 ноября 2023 года Броссуа обратился в больницу Anna-Laberge с жалобами на боль в животе. По системе триажа он был отнесён к категории «код 3», что предполагает повторную оценку состояния каждые 30 минут до осмотра врачом. Однако, как следует из отчёта коронера Жана Брошу, опубликованного в субботу, пациент так и не был повторно осмотрен, а его состояние постепенно ухудшалось. Через 11 часов ожидания Броссуа скончался.

Причины трагедии

В отчёте коронер указывает на серьёзные организационные проблемы в работе отделения неотложной помощи. В частности, не были применены необходимые меры предосторожности: пациента не поместили в отдельную зону с кардиомонитором. В тот день отделение работало с нагрузкой 191% от расчётной мощности.

Результаты расследования

Специальная комиссия по качеству, оценке, производительности и этике, расследовавшая случай, пришла к выводу, что организационный контекст, распределение ресурсов и работа отделения скорой помощи в тот день оказали непосредственное влияние на исход ситуации. Также было установлено, что критерии направления пациентов в отделение, внедрённые в феврале 2023 года после проверки министерства здравоохранения, не применялись в день трагедии.

Рекомендации и реакция властей

Жан Брошу рекомендовал внедрить в отделении систему электронного управления случаями пациентов и назначить медсестру для наблюдения за ожидающими на носилках. В CISSS (региональное управление здравоохранения) заявили, что большинство рекомендаций уже реализуются.

В министерстве здравоохранения Квебека отказались комментировать ситуацию, оставив право ответа за руководством больницы.

Заключение

Случай смерти Ивона Броссуа вновь привлёк внимание к проблемам перегруженности и неэффективности работы отделений неотложной помощи в Квебеке. Эксперты и общественность требуют системных изменений для предотвращения подобных трагедий в будущем.

 

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