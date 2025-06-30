Пациент умер в приёмном отделении больницы Квебека после 11 часов ожидания помощи

Житель Квебека Ивон Броссуа скончался от острой сердечной недостаточности после того, как более 11 часов ожидал помощи в приёмном отделении больницы города Шатотге. Причиной смерти стал разрыв аневризмы брюшной аорты — несмотря на то, что мужчина так и не был осмотрен врачом.

Хронология событий

29 ноября 2023 года Броссуа обратился в больницу Anna-Laberge с жалобами на боль в животе. По системе триажа он был отнесён к категории «код 3», что предполагает повторную оценку состояния каждые 30 минут до осмотра врачом. Однако, как следует из отчёта коронера Жана Брошу, опубликованного в субботу, пациент так и не был повторно осмотрен, а его состояние постепенно ухудшалось. Через 11 часов ожидания Броссуа скончался.

Причины трагедии

В отчёте коронер указывает на серьёзные организационные проблемы в работе отделения неотложной помощи. В частности, не были применены необходимые меры предосторожности: пациента не поместили в отдельную зону с кардиомонитором. В тот день отделение работало с нагрузкой 191% от расчётной мощности.

Результаты расследования

Специальная комиссия по качеству, оценке, производительности и этике, расследовавшая случай, пришла к выводу, что организационный контекст, распределение ресурсов и работа отделения скорой помощи в тот день оказали непосредственное влияние на исход ситуации. Также было установлено, что критерии направления пациентов в отделение, внедрённые в феврале 2023 года после проверки министерства здравоохранения, не применялись в день трагедии.

Рекомендации и реакция властей

Жан Брошу рекомендовал внедрить в отделении систему электронного управления случаями пациентов и назначить медсестру для наблюдения за ожидающими на носилках. В CISSS (региональное управление здравоохранения) заявили, что большинство рекомендаций уже реализуются.

В министерстве здравоохранения Квебека отказались комментировать ситуацию, оставив право ответа за руководством больницы.

Заключение

Случай смерти Ивона Броссуа вновь привлёк внимание к проблемам перегруженности и неэффективности работы отделений неотложной помощи в Квебеке. Эксперты и общественность требуют системных изменений для предотвращения подобных трагедий в будущем.

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