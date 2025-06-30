Откуда взялось правило 25–44% для расходов на жильё?

Когда речь заходит о том, какую часть дохода следует тратить на жильё, уже несколько десятилетий фигурируют цифры от 25% до 44%. Но откуда взялось это правило и что оно на самом деле означает?

Происхождение правила

С 1977 года Общество жилья Квебека (SHQ) реализует программы, помогающие малоимущим семьям с оплатой аренды. В рамках этих программ арендная плата составляет 25% дохода. Это правило долгое время служило ориентиром для доступности жилья.

В 1989 году Фронт народных действий по городскому переустройству (FRAPRU) заявил, что «правило 25% по-прежнему актуально». Однако со временем появились и другие ориентиры, в частности, Канадская ипотечная и жилищная корпорация (SCHL) в 1986 году установила порог доступности жилья на уровне 30%.

Для покупателей жилья SCHL ввела два ключевых показателя:

Коэффициент валового обслуживания долга (ABD ) — не должен превышать 39% (включает основной долг, проценты, налоги и отопление).

— не должен превышать (включает основной долг, проценты, налоги и отопление). Коэффициент общего обслуживания долга (ATD) — не должен превышать 44% (включает все прочие долги: студенческие, кредиты на мебель, персональные займы и т.д.).

Что включается в этот процент?

В Ассоциациях семейной экономики (ACEF) по-прежнему используют правило 25–30%, но с некоторыми отличиями.

«Когда я пришла в ACEF 22 года назад, мы ориентировались на 25% дохода для всех расходов, связанных с жильём. Сегодня эти 25–30% относятся только к аренде или ипотеке», — рассказывает Элен Этю, консультант по бюджету ACEF Rive-Sud в Монреале.

Показатель остаётся одинаковым как для одного человека, так и для пары.

Страховка жилья не включается в расчёты банков, но расходы на нотариуса, оценку или переезд добавляются к реальным затратам.

Если кредит не застрахован SCHL, банки обычно используют порог 28–35% от валового дохода. Если застрахован — порог может достигать 39–44%, кроме того, проводится стресс-тест.

Почему важно придерживаться порога в 30%?

Многие эксперты считают, что 25% — это идеал для комфортной жизни и возможности откладывать деньги.

«Платить больше 25% дохода за жильё — это проблема, приходится экономить на других базовых потребностях», — писала FRAPRU в 1989 году.

Правило 30% стало федеральным ориентиром, даже если оно остаётся в некоторой степени условным.

«Это эмпирическое правило. Было рассчитано, что порог около 35% валового дохода имеет смысл при одобрении ипотеки», — отмечает Леа Сааде, финансовый планировщик.

Для финансовых учреждений этот порог позволяет управлять рисками:

«Есть люди, которые готовы тратить на жильё 60% дохода, но мы, как кредиторы, не можем этого допустить», — объясняет Стефан Деньо, представитель Desjardins.

Возможно ли сегодня достичь этого ориентира?

«Да, это возможно, но таких людей можно назвать элитой — это небольшая группа, которой это по карману», — говорит Стефан Деньо.

Реальность рынка недвижимости делает соблюдение этих порогов сложным для большинства семей. Однако достижение 25% позволяет создать финансовую подушку и легче справляться с непредвиденными расходами.

В заключение

Правило о проценте дохода на жильё появилось благодаря государственной политике и финансовой практике. Хотя оно остаётся ориентиром, в современных условиях его становится всё сложнее придерживаться. Понимание того, что включается в эти проценты и почему они существуют, помогает лучше управлять бюджетом и принимать взвешенные решения по жилью.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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