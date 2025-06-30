Коллективный иск против Tim Hortons одобрен, но только для жителей Квебека

Судья Верховного суда Дональд Биссон на прошлой неделе разрешил коллективный иск против сети кофеен Tim Hortons, связанный с ошибочными письмами, которые получили участники акции Roll Up to Win. Однако иск сможет подать только жители Квебека — решение основано на особенностях местного законодательства о защите прав потребителей.

По данным монреальской юридической фирмы LPC Avocats, в апреле 2024 года около 500 000 клиентов по всей Канаде получили электронное письмо с поздравлением о выигрыше лодки и прицепа стоимостью $64 000 в рамках промоакции. Вскоре компания признала ошибку и отозвала сообщения, объяснив инцидент техническим сбоем.

Адвокат Джоуи Зукран утверждает, что его клиенты имеют право на получение обещанной лодки и прицепа, а также на компенсацию ущерба. Он ссылается на закон Квебека, согласно которому ответственность за ошибки несёт продавец, а не покупатель.

Представитель Tim Hortons заявил, что компания принесла извинения пострадавшим клиентам ещё в прошлом году, а в настоящее время воздерживается от дальнейших комментариев, поскольку дело находится на рассмотрении суда.

Таким образом, жители Квебека, получившие ошибочное письмо, смогут потребовать исполнения обещания и компенсации, тогда как остальные канадцы останутся за рамками этого иска.

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.