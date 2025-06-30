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Новости Коллективный иск против Tim Hortons одобрен, но только для жителей Квебека
СВС.ca

Коллективный иск против Tim Hortons одобрен, но только для жителей Квебека

Степан Артемьевский Июн 30, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 13 Просмотров

Судья Верховного суда Дональд Биссон на прошлой неделе разрешил коллективный иск против сети кофеен Tim Hortons, связанный с ошибочными письмами, которые получили участники акции Roll Up to Win. Однако иск сможет подать только жители Квебека — решение основано на особенностях местного законодательства о защите прав потребителей.

 

По данным монреальской юридической фирмы LPC Avocats, в апреле 2024 года около 500 000 клиентов по всей Канаде получили электронное письмо с поздравлением о выигрыше лодки и прицепа стоимостью $64 000 в рамках промоакции. Вскоре компания признала ошибку и отозвала сообщения, объяснив инцидент техническим сбоем.

Адвокат Джоуи Зукран утверждает, что его клиенты имеют право на получение обещанной лодки и прицепа, а также на компенсацию ущерба. Он ссылается на закон Квебека, согласно которому ответственность за ошибки несёт продавец, а не покупатель.

Представитель Tim Hortons заявил, что компания принесла извинения пострадавшим клиентам ещё в прошлом году, а в настоящее время воздерживается от дальнейших комментариев, поскольку дело находится на рассмотрении суда.

Таким образом, жители Квебека, получившие ошибочное письмо, смогут потребовать исполнения обещания и компенсации, тогда как остальные канадцы останутся за рамками этого иска.

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