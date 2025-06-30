Школьные автобусы Квебека могут остаться в гараже в связи с массовым переходом на электричество

Опрос выявил убыточность электрических маршрутов
Опрос, проведённый FTA среди своих членов, показал, что для 87% из них электрические маршруты оказались убыточными в прошедшем году. По словам исполнительного директора федерации Люка Лафранса, переход на электробусы значительно увеличил эксплуатационные расходы.
Почему электрические автобусы дороже?
По оценкам FTA, средняя стоимость эксплуатации электрического автобуса на $14 000 выше, чем у автобуса с двигателем внутреннего сгорания. В настоящее время около 1 300 из 8 000 маршрутов федерации обслуживаются электробусами.
Помимо затрат на приобретение, транспортные компании также отвечают за обслуживание зарядных станций, а ремонт электробусов требует более дорогостоящей квалификации специалистов. Более того, ремонт обычно занимает больше времени, что вынуждает компании держать больше запасных автобусов на случай поломки.
Снижение государственной поддержки
В 2021 году правительство Квебека обязало транспортные компании приобретать электрические автобусы и выделило финансовую помощь для перехода. Однако в этом году размер субсидии сократился с $12 900 до $5 000, что, по мнению Лафранса, недостаточно. По данным FTA, сокращение финансирования привело к дефициту бюджета транспортных компаний в размере $12 млн.
Диалог с властями
Люк Лафранс сообщил, что на прошлой неделе встретился с министром образования, чтобы выразить свои опасения. Федерация надеется, что власти пересмотрят свою политику и увеличат поддержку, чтобы обеспечить бесперебойную работу школьного транспорта в новом учебном году.
Заключение
Переход на экологически чистый транспорт — важный шаг для будущего, однако без достаточной финансовой поддержки он ставит под угрозу качество и доступность школьных перевозок для тысяч семей Квебека. В преддверии нового учебного года вопрос финансирования становится как никогда актуальным.
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