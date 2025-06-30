Стоимость проезда в общественном транспорте Монреаля вырастет на 3%

С начала этой недели жителям Монреаля придётся тратить больше на проезд в общественном транспорте. Согласно решению регионального транспортного управления (Autorité régionale de transport métropolitain), с вторника вступает в силу повышение тарифов в среднем на 3% для большинства видов билетов.

Почему растут цены?

Ежегодно транспортное управление пересматривает стоимость проезда, ориентируясь на уровень инфляции. В этом году, как и раньше, рост цен был неизбежен, несмотря на попытки минимизировать финансовую нагрузку на пассажиров. Власти подчёркивают, что повышение тарифов — мера вынужденная, направленная на поддержание качества транспортных услуг и развитие инфраструктуры.

Что это значит для горожан?

Для многих монреальцев очередное подорожание станет ощутимым ударом по бюджету, особенно на фоне роста цен на продукты и жильё. Однако, по мнению экспертов, отказ от повышения тарифов мог бы привести к сокращению маршрутов или ухудшению состояния подвижного состава.

Заключение

Повышение стоимости проезда — это не только вопрос экономики, но и часть большой стратегии по развитию городской транспортной сети. Жителям Монреаля предстоит привыкнуть к новым ценам, а городским властям — к ответственности за обеспечение доступности и качества общественного транспорта.

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