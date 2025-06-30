После проливных дождей в Монреале ожидается возвращение жары

Всего через несколько дней после сильных дождей, обрушившихся на Монреаль, жителей города ждёт резкое потепление. Environment and Climate Change Canada выпустила специальное метеопредупреждение в воскресенье, предупреждая о жаркой и влажной погоде, которая придёт как раз на День переезда.

Ожидаемые условия

В понедельник днём температура в Монреале, Водрёйе, Лавале и прилегающих районах достигнет 30 градусов по Цельсию, а с учётом влажности (индекс humidex) ощущаться будет как 39 градусов. Жара сохранится до утра вторника.

Согласно заявлению метеослужбы, «тёплый и влажный воздух повлияет на несколько регионов Южного и Центрального Квебека в понедельник и вторник. Жара может привести к истощению, особенно у уязвимых групп населения, которые могут испытывать значительный дискомфорт в таких условиях».

Что дальше?

Во вторник в Монреале ожидаются периоды дождя. Власти и службы экстренной помощи рекомендуют жителям соблюдать осторожность, особенно тем, кто переезжает или работает на улице. Важно пить больше воды, избегать прямых солнечных лучей и следить за состоянием пожилых людей, детей и людей с хроническими заболеваниями.

Рекомендации по безопасности

Пейте больше воды даже если не испытываете жажды.

даже если не испытываете жажды. Избегайте пребывания на солнце в самые жаркие часы (обычно с 11:00 до 16:00).

в самые жаркие часы (обычно с 11:00 до 16:00). Проверяйте состояние родственников и соседей , особенно если они относятся к уязвимым группам.

, особенно если они относятся к уязвимым группам. Обеспечьте вентиляцию в помещении, если нет кондиционера.

Заключение

В преддверии Дня переезда жителям Монреаля и пригородов стоит быть особенно внимательными к своему здоровью и окружающим, чтобы пережить жару и дожди максимально комфортно и безопасно.

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