После проливных дождей в Монреале ожидается возвращение жары

Ожидаемые условия
В понедельник днём температура в Монреале, Водрёйе, Лавале и прилегающих районах достигнет 30 градусов по Цельсию, а с учётом влажности (индекс humidex) ощущаться будет как 39 градусов. Жара сохранится до утра вторника.
Согласно заявлению метеослужбы, «тёплый и влажный воздух повлияет на несколько регионов Южного и Центрального Квебека в понедельник и вторник. Жара может привести к истощению, особенно у уязвимых групп населения, которые могут испытывать значительный дискомфорт в таких условиях».
Что дальше?
Во вторник в Монреале ожидаются периоды дождя. Власти и службы экстренной помощи рекомендуют жителям соблюдать осторожность, особенно тем, кто переезжает или работает на улице. Важно пить больше воды, избегать прямых солнечных лучей и следить за состоянием пожилых людей, детей и людей с хроническими заболеваниями.
Рекомендации по безопасности
- Пейте больше воды даже если не испытываете жажды.
- Избегайте пребывания на солнце в самые жаркие часы (обычно с 11:00 до 16:00).
- Проверяйте состояние родственников и соседей, особенно если они относятся к уязвимым группам.
- Обеспечьте вентиляцию в помещении, если нет кондиционера.
Заключение
В преддверии Дня переезда жителям Монреаля и пригородов стоит быть особенно внимательными к своему здоровью и окружающим, чтобы пережить жару и дожди максимально комфортно и безопасно.
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