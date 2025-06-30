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Новости После проливных дождей в Монреале ожидается возвращение жары
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После проливных дождей в Монреале ожидается возвращение жары

Степан Артемьевский Июн 30, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 14 Просмотров

Всего через несколько дней после сильных дождей, обрушившихся на Монреаль, жителей города ждёт резкое потепление. Environment and Climate Change Canada выпустила специальное метеопредупреждение в воскресенье, предупреждая о жаркой и влажной погоде, которая придёт как раз на День переезда.

 

Ожидаемые условия

В понедельник днём температура в Монреале, Водрёйе, Лавале и прилегающих районах достигнет 30 градусов по Цельсию, а с учётом влажности (индекс humidex) ощущаться будет как 39 градусов. Жара сохранится до утра вторника.

Согласно заявлению метеослужбы, «тёплый и влажный воздух повлияет на несколько регионов Южного и Центрального Квебека в понедельник и вторник. Жара может привести к истощению, особенно у уязвимых групп населения, которые могут испытывать значительный дискомфорт в таких условиях».

Что дальше?

Во вторник в Монреале ожидаются периоды дождя. Власти и службы экстренной помощи рекомендуют жителям соблюдать осторожность, особенно тем, кто переезжает или работает на улице. Важно пить больше воды, избегать прямых солнечных лучей и следить за состоянием пожилых людей, детей и людей с хроническими заболеваниями.

Рекомендации по безопасности

  • Пейте больше воды даже если не испытываете жажды.
  • Избегайте пребывания на солнце в самые жаркие часы (обычно с 11:00 до 16:00).
  • Проверяйте состояние родственников и соседей, особенно если они относятся к уязвимым группам.
  • Обеспечьте вентиляцию в помещении, если нет кондиционера.

Заключение

В преддверии Дня переезда жителям Монреаля и пригородов стоит быть особенно внимательными к своему здоровью и окружающим, чтобы пережить жару и дожди максимально комфортно и безопасно.

 

 

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