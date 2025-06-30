Опасная лужа: жители Монреаля требуют решения проблемы на парковке PFK

В районе Côte-des-Neiges у перекрёстка улиц Виктория и Баркли скопившаяся на парковке ресторана PFK (Kentucky Fried Chicken) вода вызывает растущую обеспокоенность среди местных жителей. Журналисты поговорили с местными жителями, которые выразили недовольство сложившейся ситуацией.

Проблема и риски для здоровья

Жители отмечают, что стоячая вода превратилась в настоящий «плавательный бассейн, куда никто не осмелится войти из-за опасности для здоровья» — так выразился местный житель Барри Данн. По словам очевидцев, вода разливается по краю парковки, выходит на тротуар и стекает на проезжую часть.

Среди главных опасностей — риск появления комаров, которые могут стать переносчиками заболеваний, а также вероятность поскользнуться и получить травму. Жители жалуются на неприятный запах и опасаются, что вода может стать источником инфекций.

Реакция бизнеса и властей

Ранджитамалар Эхампара, владелица магазина Aliments Exotiques, расположенного неподалёку, рассказала, что многие жители жалуются, но обращения в городские службы не приводят к результатам: «Мы звоним в город, никто не слушает».

В администрации района сообщили, что осведомлены о проблеме, однако считают, что ответственность за устранение неисправности лежит на владельце ресторана. По данным городских властей, причина скопления воды — неисправность канализационных труб на территории заведения. Владельцу ресторана направили уведомление несколько недель назад.

Ожидание ухудшения ситуации

С приближением дождливых выходных жители опасаются, что ситуация может ухудшиться. Барри Данн подчеркнул: «Я хочу, чтобы это [скопление воды] было убрано».

Заключение

Проблема с водой на парковке PFK остаётся нерешённой, несмотря на недовольство местных жителей и предпринимателей. В ожидании действий со стороны владельца заведения и городских служб жители района продолжают сталкиваться с рисками для здоровья и безопасности.

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