Правительство Квебека рекомендует новый закон для контроля академической свободы в колледжах

Согласно результатам расследования, заказанного правительством Квебека, в колледжах Dawson и Vanier в Монреале наблюдается напряжённая атмосфера, связанная с деятельностью студенческих объединений и наличием молитвенных комнат. Отчёт, опубликованный в пятницу, рекомендует принять закон, который будет регулировать академическую свободу в системе колледжей с целью снижения напряжённости среди студентов.

Основные выводы отчёта

Расследование выявило, что принципы светскости не соблюдаются в обоих колледжах. Особое внимание уделено молитвенным комнатам, наличие которых, по мнению авторов отчёта, способствует формированию «климата радикализации, изоляции сообществ» и недоверия среди студентов. В отчёте также подчёркивается, что студенческие ассоциации и религиозные уступки стали источником разногласий и напряжённости.

Министр высшего образования Паскаль Дери инициировала расследование в ноябре 2024 года после жалоб студентов на ощущение небезопасности из-за конфликтов, связанных с ситуацией на Ближнем Востоке. В ходе расследования было проведено почти 50 интервью с сотрудниками администрации обоих колледжей.

Реакция властей и критиков

В заявлении, опубликованном в пятницу, Паскаль Дери отметила, что отчёт выявил серьёзные недостатки, которые «серьёзно подорвали атмосферу в обоих колледжах, усилили напряжённость и ослабили сплочённость сообщества». «Как правительство мы не можем допустить, чтобы наши кампусы стали ареной разногласий. Учеба в здоровой и безопасной среде — это не привилегия, а право, и это право не подлежит обсуждению», — заявила министр.

В то же время представитель профсоюза преподавателей Ив де Репантиньи раскритиковал отчёт, заявив, что он отошёл от первоначальной цели и что Дери «изобретает проблемы для их решения». «Отчёт должен был быть посвящён безопасности студентов, и оказалось, что все правила и коллективные соглашения соблюдаются», — отметил он. Де Репантиньи подчеркнул, что напряжённость в колледжах — часть высшего образования, где студенты учатся сталкиваться с разными мнениями и ценностями.

Перспективы и рекомендации

Отчёт рекомендует правительству принять закон для регулирования академической свободы и обеспечить соблюдение принципов светскости в системе колледжей. Власти пока не уточнили, будут ли молитвенные комнаты запрещены, но подчеркнули, что уважение к светскости является обязательным требованием.

Колледжи Dawson и Vanier в совместном заявлении отметили, что надеются, что процесс поможет укрепить сплочённость сообщества и улучшить образовательную среду для студентов.

Заключение:

Правительство Квебека намерено усилить контроль за академической свободой и соблюдением светскости в колледжах, чтобы обеспечить безопасную и здоровую атмосферу для студентов, несмотря на критику со стороны преподавательских профсоюзов, считающих отчёт чрезмерно политизированным.

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