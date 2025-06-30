Нехватка учителей в Канаде: как дети учатся, когда педагогов нет

С начала учебного года во многих провинциях Канады школы столкнулись с острым дефицитом учителей. В результате дети вынуждены заниматься с неподготовленными заменами, а учебный процесс теряет преемственность и качество.

Проблема на местах

Кэтрин Коракакис, мать из Монреаля, рассказывает, что её дети уже несколько месяцев учатся у запасных преподавателей, которые не имеют соответствующей квалификации: «Математику ведёт не учитель математики, французский — не учитель французского». Она обеспокоена упущениями в обучении, особенно после пандемии, и поэтому нанимает репетиторов — роскошь, которую не все семьи могут себе позволить.

В провинции Квебек с начала года не хватает тысячи учителей, и ситуация не уникальна. Похожая картина наблюдается по всей стране: дети сталкиваются с постоянной сменой преподавателей, французский язык преподаёт человек, не владеющий им, а классы иногда оказываются под присмотром неквалифицированных взрослых.

Влияние на образовательный процесс

В Суррее (Британская Колумбия) Энн Уитмор отмечает, что в начальной школе её детей, состоящей из 17 классов, к концу года четыре учителя находились в отпуске. Когда основной преподаватель отсутствовал, уроки вели то запасной учитель, то педагог из другого класса, то даже библиотекарь, преподаватель музыки или директор школы.

«Как можно учиться в условиях, когда нет постоянства? — задаётся вопросом Уитмор. — Они пытаются хоть как-то дать детям знания, но по сути просто проводят время».

Потеря поддержки и нарастающий стресс

По словам Джейсона Брэдшоу, учителя естественных наук из Брэмптона (Онтарио), постоянная необходимость замещать отсутствующих коллег приводит к тому, что педагоги, сотрудники поддержки, психологи и администраторы вынуждены откладывать свои основные обязанности. В результате ученики лишаются доступа к необходимой помощи.

Элисон Осборн, бывший президент совета директоров школ Онтарио, называет ситуацию самой сложной за 17 лет своей работы. По её словам, администраторы постоянно следят за телефонами, чтобы быть в курсе, что их ждёт на следующий день.

Причины дефицита и меры по его преодолению

По данным Статистического управления Канады, общее число педагогов в школах с 2018 по 2023 год выросло примерно на 3% — с 401 286 до 413 667 человек. Однако в отдельных регионах этот показатель менялся в течение периода.

Власти некоторых провинций, включая Британскую Колумбию, Альберту, Саскачеван, Квебек и Нью-Брансуик, связывают нехватку учителей с выходом на пенсию старшего поколения и быстрым ростом населения. Однако сами педагоги указывают на тяжёлые условия труда и низкую мотивацию.

Заключение

Нехватка учителей стала серьёзной проблемой для канадской системы образования. Дети сталкиваются с потерей качества обучения, а педагоги и администраторы — с повышенной нагрузкой и стрессом. Вопрос о том, как преодолеть этот кризис, остаётся открытым, а поиск решений требует совместных усилий властей, учителей и общества.

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