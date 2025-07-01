Парк Жарри (Jarry Park) — жалобы на вуайеризм

Парк Жарри (Jarry Park) — один из крупнейших и популярнейших парков Монреаля, известный своими спортивными площадками, зелёными зонами и активной общественной жизнью. Однако в последнее время здесь участились случаи, вызывающие беспокойство у посетителей, особенно у женщин.

Жалобы на вуайеризм

В июне–июле 2025 года полиция Монреаля получила несколько жалоб от женщин на случаи вуайеризма — то есть подглядывания или скрытого наблюдения за ними без их согласия. Женщины сообщили, что чувствуют себя небезопасно, особенно в вечернее время и в менее людных уголках парка. Некоторые из них отмечали подозрительное поведение отдельных лиц, которые могли делать фото или видео без разрешения, а также находиться вблизи раздевалок и туалетов.

Реакция полиции

В ответ на обращения граждан полиция объявила о намерении усилить патрулирование парка Жарри. Это включает в себя увеличение количества полицейских патрулей, особенно в часы пиковой посещаемости и ближе к вечеру. Кроме того, полиция призывает жителей быть бдительными, сообщать о любых подозрительных ситуациях и не стесняться обращаться за помощью.

Советы по безопасности

Будьте внимательны к своему окружению, особенно в менее людных местах парка.

особенно в менее людных местах парка. Сообщайте о любых подозрительных лицах или ситуациях сотрудникам полиции или охраны.

сотрудникам полиции или охраны. По возможности, передвигайтесь по парку в компании друзей или родственников.

Избегайте прогулок в темное время суток, если это возможно.

Общественная реакция

Ситуация вызвала обеспокоенность среди местных жителей и активистов, которые призывают к усилению мер безопасности в общественных местах города. В соцсетях обсуждается необходимость установки дополнительных камер видеонаблюдения и освещения, а также организации информационных кампаний о правах посетителей и способах защиты.

Заключение

Парк Жарри остается важным центром досуга для жителей и гостей Монреаля. Полиция и городские власти предпринимают шаги для обеспечения безопасности всех посетителей, однако ответственность за личную безопасность также лежит на каждом человеке. Если вы заметили что-то подозрительное — не стесняйтесь сообщить об этом в полицию.

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