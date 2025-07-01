Давление на домохозяйства стало беспрецедентным

В районе Монреаля средняя семья, покупающая дом, теперь должна тратить на него почти 50% своих доходов — это чрезмерная и едва ли приемлемая доля. Эта реальность касается как покупателей, так и арендаторов, которые сталкиваются с беспрецедентным ростом арендной платы уже пять лет подряд.

По словам Раймона Паре, президента и партнёра компании Cogir, платёжеспособность арендаторов достигла предела: «Раньше в здании на 200–250 квартир у меня был один случай неуплаты раз в полгода. Сегодня таких случаев 12 в месяц. И это будет продолжаться. Мы даже не можем передавать арендаторам повышения, рекомендованные Административным жилищным судом (TAL)».

Рост стоимости строительства

Список факторов, по мнению Раймона Паре, вызвавших рост стоимости строительства за последние пять лет, впечатляет: нехватка рабочей силы, рост цен на материалы, ужесточение регулирования, административные задержки и т.д. Эти накопленные проблемы напрямую влияют на предложение жилья и, как следствие, на цены. Паре выступает за ускорение строительства, чтобы избежать «сильного шока» на рынке, но признаёт, что застройщики также мотивированы стремлением к прибыли.

Мнение Канадской ипотечной и жилищной корпорации (SCHL)

Канадская ипотечная и жилищная корпорация (SCHL) разделяет этот тревожный вывод: «Согласно текущим тенденциям, проблемы с доступностью жилья значительно усугубятся без существенного увеличения предложения». В организации подчёркивают, что ситуация вредна как для будущих покупателей, так и для арендаторов, и что решения обязательно требуют глубоких изменений в жилищной политике и городском планировании.

Проблемы изменений

Менять ситуацию непросто. Уплотнение застройки, замена парковок на жильё или строительство рядом с общественным транспортом часто вызывают местное и политическое сопротивление. Мэры, которые пытаются действовать в этом направлении, не всегда получают поддержку, что замедляет внедрение эффективных решений.

В заключение

Жилищный кризис в Монреале — это результат сочетания структурных и временных факторов: резкий рост стоимости строительства, нехватка рабочей силы, сложные правила, сопротивление переменам и демографическое давление. Без быстрого увеличения предложения жилья и сильной политической воли ситуация будет только ухудшаться, подрывая доступность жилья для всех — как арендаторов, так и будущих покупателей.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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