100 лет истории: магазин H. Fisher & Fils превратился в музей Монреаля

В течение 100 лет магазин H. Fisher & Fils был неотъемлемой частью швейной индустрии Монреаля, расположенный на бульваре Сен-Лоран в районе Плато. Здесь продавали пуговицы, ткани и все необходимое для шитья, обслуживая клиентов — от «Цирка дю Солей» и оперных постановок до портных и школ моды. Магазин проработал до 2022 года под управлением Эстер Фишер, вдовы сына основателя.

После закрытия магазин получил новую жизнь: он стал поп-ап музеем и мемориальным пространством, посвящённым истории швейного дела и роли еврейской общины в Монреале. Экспозиция практически не изменилась со времён работы магазина: здесь сохранились старинные швейные машинки, кассовые аппараты, газетные вырезки на стенах и даже почерк Эстер и её мужа Митча на заказах и этикетках.

«В этом районе столько всего изменилось, и уже почти ничего не напоминает о прошлом. Этот музей — способ почувствовать и понять, каким был этот квартал раньше», — говорит Тэрин Флейшманн, куратор музея. Посетителям предлагают не только осмотреть экспозицию, но и прикоснуться к тканям, пуговицам и ниткам, что делает визит по-настоящему интерактивным и чувственным.

В магазине можно увидеть экран с записью интервью Эстер Фишер, сделанной незадолго до её смерти. Она рассказывает, как, не имея большого опыта работы вне дома, взяла на себя управление магазином после смерти мужа. Её присутствие ощущается повсюду — в заметках, заказах, этикетках и воспоминаниях клиентов.

Магазин H. Fisher & Fils открылся в 1922 году и был одним из многих швейных предприятий на бульваре Сен-Лоран, которые часто принадлежали еврейским иммигрантам из Восточной Европы. Со временем еврейская община расселилась по всему городу, а швейная промышленность переместилась севернее, но магазин оставался символом эпохи.

Сегодня бульвар Сен-Лоран заполнен ресторанами, бутиками и кафе, а магазин H. Fisher & Fils — последний свидетель былого расцвета швейного дела в этом районе. Музей планирует расширить экспозицию, добавив истории людей, знавших семью Фишер. Уже сейчас посетители могут ощутить атмосферу прошлого века и узнать о важности швейной индустрии для иммигрантов, которые находили здесь работу и поддержку.

«Этот магазин — часть истории shmata, что на идише означает “ткань” или “лоскут”. Для многих еврейских иммигрантов швейное дело стало источником стабильности и возможностью начать новую жизнь в Монреале», — отмечает Флейшманн.

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.