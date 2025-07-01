США и Канада продолжат переговоры о торговых пошлинах для согласования сделки к 21 июля

Правительство Канады сообщило, что США и Канада продолжат переговоры по торговым пошлинам с целью достичь соглашения до 21 июля 2025 года. Как отмечается на официальном сайте канадского правительства, премьер-министр Марк Карни и президент США Дональд Трамп договорились возобновить переговоры.

В правительстве Канады охарактеризовали переговорный процесс как «сложный». В поддержку дальнейших переговоров министр финансов Канады Франсуа-Филипп Шампань объявил 29 июня о приостановке сбора налога на цифровые услуги с 30 июня.

Этот налог распространялся, в частности, на американские IT-компании, такие как Amazon, Google, Meta, Uber и Airbnb. В ближайшее время министр также внесёт законопроект об отмене этого налога.

Ранее, 28 июня, президент США Дональд Трамп заявил о прекращении торговых переговоров с Канадой из-за введения Оттавой нового налога на цифровые услуги для американских технологических компаний. Трамп назвал действия канадских властей «наглой атакой» на США.

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