Риск введения пошлин США на канадскую нефть и другие товары снизился после отмены цифрового налога

Оттава отменила цифровой налог для американских технологических гигантов Meta Platforms и Alphabet, чтобы возобновить торговые переговоры с Вашингтоном. Это решение было принято после резкой реакции президента США Дональда Трампа, который назвал цифровой налог «вопиющим нападением» и приостановил переговоры о торговых пошлинах.

Торговые переговоры возобновлены

В результате телефонного разговора премьер-министра Канады Марка Карни и Дональда Трампа стороны договорились возобновить переговоры и попытаться достичь соглашения к 21 июля 2025 года. Для Канады это крайне важный вопрос, поскольку около 75% её экспорта приходится на США, включая основную часть нефти, а также значительную долю автомобилей и грузовиков.

Экономическая взаимозависимость

В 2024 году США экспортировали товаров и услуг в Канаду на сумму $440 млрд, а импортировали из неё на $477 млрд. Такая тесная экономическая связь делает торговые разногласия особенно болезненными для обеих сторон.

Цифровой налог и его отмена

Налог на цифровые услуги, введённый предыдущим правительством Джастина Трюдо, составлял 3% с дохода, полученного от канадских пользователей на сумму свыше $14,6 млн (примерно 20 млн канадских долларов). Этот налог мог обойтись американскому бизнесу в миллиарды долларов и был воспринят Вашингтоном как дискриминация американских компаний.

Канадское правительство объявило, что приостановит платежи, которые должны были начаться уже в понедельник, и подготовит законопроект о полной отмене цифрового налога.

Реакция бизнеса и политиков

После заявления Трампа канадские бизнес-группы и политики вновь призвали правительство Карни отменить налог. Противники налога утверждали, что он приведёт к росту стоимости цифровых услуг и спровоцирует ответные меры со стороны США. Однако некоторые эксперты рассматривали цифровой налог как разменную монету в переговорах с Вашингтоном.

Нефтяная отрасль и перспективы экспорта

27 июня Трамп заявил, что Вашингтон прекращает переговоры о пошлинах с Оттавой и готов объявить новые ставки на канадскую продукцию из-за цифрового налога. Это вызвало серьёзное беспокойство у канадской нефтяной промышленности, которая на 90% ориентирована на США. Нефтепроводы, которые должны расширить экспортные возможности страны, пока только предстоит построить.

Заключение

Отмена цифрового налога позволила снизить риск введения новых пошлин США на канадскую нефть и другие товары. Переговоры между Канадой и США возобновлены, и стороны рассчитывают достичь соглашения к 21 июля. Для Канады, экономика которой тесно связана с американской, это крайне важный шаг, способный предотвратить серьёзные торговые потрясения.

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