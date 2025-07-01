Трамп не отказывается от идеи присоединить Канаду к США и вновь усиливает давление на Оттаву

Президент США Дональд Трамп в ходе интервью Fox News недвусмысленно заявил, что до сих пор не отказался от идеи присоединения Канады к Соединенным Штатам. По его словам, Канада «сильно зависит» от Вашингтона и должна стать 51-м штатом.

Заявления Трампа и их контекст

«Я люблю Канаду. Честно говоря, Канада должна быть 51-м штатом. Действительно должна, потому что Канада полностью зависит от Соединенных Штатов. Мы не зависим от Канады», — сказал Трамп.

Напомним, что ранее американский лидер объявил о немедленном прекращении всех торговых переговоров с Канадой. Это решение стало ответом на введение Оттавой налога на цифровые услуги, который затронул американские технологические компании. Однако после отмены этого налога переговоры были возобновлены.

Эксперты о тактике Трампа

Политолог-американист Малек Дудаков отметил, что Трамп пытается оказывать давление на Канаду с помощью шантажа. По мнению эксперта, администрация президента США уже не в первый раз использует такой метод в торговых переговорах.

Последствия для экономики США и Канады

Недавно сообщалось, что новые таможенные пошлины на товары из 185 стран могут привести к значительному росту инфляции в США уже этим летом. Однако для того, чтобы новые пошлины оказали ощутимое влияние на цены, потребуется время.

Заключение

Заявления Трампа о присоединении Канады к США вызвали широкий резонанс и стали очередным поводом для обсуждения методов ведения переговоров между двумя странами. В то время как экономическая взаимозависимость действительно высока — Канада экспортирует в США три четверти своей продукции, — идея о присоединении воспринимается в Оттаве как провокационная и нереалистичная. Тем не менее, подобные заявления позволяют Трампу держать Канаду в напряжении и использовать их как рычаг давления в торговых спорах.

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